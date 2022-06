„Lidi blázní. Kupují černé uhlí za jakoukoliv cenu. Problém je v tom, že často nemáme co prodávat. Občas dostaneme kamion, ale ten je do týdne pryč,“ řekl pracovník firmy Kalman Trade z Orlové.

O černé uhlí je obrovský zájem i přesto, že zdražilo o více než 150 procent. „Loni jsme metrák prodávali za 500 korun, dnes stojí 1350 korun,“ dodává prodejce.

Černé energetické uhlí prodávané na Moravě a ve Slezsku pochází z Polska. Někteří prodejci se ovšem potýkají s tím, že dodávky váznou a ceny stále rostou.

„Je hrozná doba. Přestože máme uzavřené smlouvy, polští dodavatelé nám běžně zvyšují ceny a krátí dodávky. Poslední dobou proto černé uhlí na skladě téměř nemáme. Lidé začali nakupovat dříve než v minulých letech a berou ho víc. A protože je uhlí málo, na mnohé se nedostává,“ prozradil majitel Uhelných skladů Šenov.

Topí se opět hnědým uhlím

Podle něj prý v Polsku řeší nedostatek černého uhlí přechodem na uhlí hnědé. To se prý v Česku dá koupit bez problémů. Sice také zdražilo, ale nepatrně. Konkrétně v Šenově ho letos prodávají tunu za 510 korun, tedy o 50 korun dráž než loni.

Problémy s dodávkami černého uhlí z Polska přiznává i Lukáš Kubín z Uhelných skladů Opava. „Dodavatelé nám krátí dodávky, klidně i o polovinu. My máme co prodávat a to díky tomu, že máme kontakty přímo na polské doly. Zásoby ale máme minimální, spíše žádné,“ říká Kubín. Podle něj je to způsobeno tím, že pravidelná odstávka dolů letos nastala o několik měsíců dříve.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy lze v následujících měsících očekávat nárůst cen uhlí až o desítky procent. „Situace bude do velké míry záviset na vývoji válečného sporu na Ukrajině. V případě, že by se Česko odstřihlo od dodávek ruského plynu, může nastat zdražení tuhých paliv až o stovky procent. Lidé nyní reagují zájmem o uhlí, protože je pro ně levnější než spoléhání se na drahý plyn a elektřinu,“ poznamenal Kovanda.

Extrémní ceny a nedostatek uhlí v Polsku

Kritická situace na trhu s uhlím je ale i v sousedním Polsku, odkud se naprostá většina černého uhlí do Česka dováží. Kvůli nedostatku uhlí, které do zavedení protiruských sankcí v důsledku války na Ukrajině proudilo do Polska právě z Ruska, zdražilo uhlí u našich severních sousedů o 300 procent. Tamní vláda proto před pár dny zastropovala cenu na necelých 1000 zlotých za tunu, což je při aktuálním kurzu asi pět a půl tisíce korun. Za tuto cenu ale bude možné nakoupit maximálně tři tuny uhlí na jednu domácnost. Odborníci předpovídají, že v Polsku letos pochybí 11 milionů tun uhlí – 6 milionů v energetice, pět milionů v sektoru obecního a družstevního bydlení.

Lidé se vracejí k uhelným kotlům

Řada lidí se ze strachu před dalším zdražováním rozhodla na následující zimu předzásobit, jiní uvádí zpět do provozu staré kotle na tuhá paliva. „Mají strach, co bude dál. Snaží se zásobit dopředu. Nemám ani tak příliv nových zákazníků, jako spíš zvýšenou poptávku ze strany těch stálých. Nedá se přesně říct, o jaké druhy uhlí je největší zájem, řekl bych, že úplně o všechny,“ řekl brněnskému Deníku Rovnost prodejce František Kašík.

Prezident českého Společenstva kominíků Jaroslav Schön upozorňuje, že před začátkem používání kotlů na uhlí je nutné zajistit odbornou prohlídku kominíkem. „Lidé chtějí jít naproti a zvýšit nezávislost na jednom typu vytápění. Ideální je nejdřív zavolat kominíka, který stav kotle i komína zkontroluje,“ uvedl Schön.

Právě v případě, že se v kotli dlouho netopilo, můžou zvlhnout komíny, které se teplem dlouho nevysušovaly. „Před létem je komín potřeba vyčistit od sazí, třikrát ročně není problém vlastními silami, jednou zavolat odborníka,“ dodal Schön.