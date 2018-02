Je rozhodnuto: obchod v Uhlířově zůstává

Obyvatelům Uhlířova spadl kámen ze srdce. Vedení obce se totiž rozhodlo pomoci současné provozovatelce tamního obchodu, a tak nebude zrušen, jak se ještě před nedávnem předpokládalo.

Uhlířovský minimarket.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Redakci to potvrdil uhlířovský starosta Jiří Švendt. „Dopadlo to výborně. Měli jsme pracovní schůzku se zastupiteli, kde jsme se domluvili, že pomůžeme provozovatelce obchodu s vytápěním. Je sama a není schopna všechno stihnout a ještě topit a přikládat, takže to budou dělat zaměstnanci obce. Obec vytápění samozřejmě i zaplatí,“ nechal se slyšet starosta s tím, že díky obecním lesům nebude vytápění obchodu žádný problém.

„Budeme samozřejmě muset koupit i nějaké uhlí. Předpokládáme, že vytápění obchodu se vejde ročně do čtyřiceti tisíc korun. Lidé jsou nadšeni, že zde i nadále bude obchod. Reakce jsou tedy velmi pozitivní,“ pokračuje a dodává, že i samotná provozovatelka uhlířovského minimarketu je velmi ráda, že se domluvili.

„Od začátku tohoto roku, co jsem již jako starosta uvolněný, tam nakupuji každý den. Jsou tam základní potraviny, ovoce, zelenina, drogerie, domácí potřeby. Zkrátka od všeho něco, nabídka je opravdu široká,“ uzavřel starosta se slovy, že se zde zastavují i lidé, kteří vesnicí jen projíždějí.