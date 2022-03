„Charita Opava a další odborníci nedoporučují v této době pořádat hmotné sbírky. I ukrajinská strana říká, že teď potřebují hlavně peníze, zdravotnický a vojenský materiál. Proto žádnou podobnou sbírku vyjma sbírky zdravotnického materiálu Českého červeného kříže teď město podporovat nebude,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.

Magistrát ale zřídil speciální telefonickou linku a email, kde mohou zájemci z řad jednotlivců i firem nabízet svou pomoc, kontakty najdete níže v textu.

Krizový štáb magistrátu se sešel už v neděli 27. února, v pondělí jednání pokračovala, a to i se zástupci Úřadu práce, Okresní hospodářské komory nebo Charity Opava. Město chce pomáhat na několika frontách.

„Hledáme formy, jak pomoci. Dostali jsme informace, že v současné době není tolik potřebná hmotná pomoc, jako ta finanční. Rozhodli jsme se, že nebudeme dělat vlastní účet, ale budeme podporovat sbírky profesionálních organizací jako Charita, Český červený kříž nebo ADRA. Na tyto účty přispěje i město,“ vysvětluje primátor Tomáš Navrátil.

Kde na Opavsku se také konají materiální sbírky?

- Opava, Mendelovo gymnázium – od 1. do 3. března, 8 - 15 hodin v přízemní učebně 2. B

- Kravaře, Městská policie – 28. února do 20 hodin; 1. a 2. března 8 - 20 hodin; 3. března 8 – 12 hodin (bude předáno na Mendelovo gymnázium v Opavě)

- Služovice – do 1. března; obecní úřad (28. února 8 -12; 15 – 18 hodin; 1. března 8 – 15 hodin), další sběrné místo je do 1. března na adrese Služovice č.p. 39 (paní Barbara Novobilská)

- Oldřišov – do 2. března na obecním úřadě

- Chlebičov, hasičská zbrojnice – 1. března, 17 – 17.15 hodin

- Velké Hoštice – od 1. do 3. března, dary je možno odevzdat u Petra Michalčíka a Radky Petzuchové (Nová 493, tel. 736774097) či u Moniky a Radima Pchálkových (Bezručova 266, tel. 723121211). Následně budou dary předány za obec Velké Hoštice na sběrné místo na Mendelově gymnáziu.

- Březová, přízemní zasedací místnost úřadu městyse – od 28. února do 3. března, 15 – 17 hodin

Více o tom, co na sběrná místa přinášet, na webových stránkách jednotlivých obcí a institucí.



Kam také volat s nabídkou ubytování pro uprchlíky?

- Opava – telefon 734 648 051 (linka v provozu od pondělí do pátku, 8 – 16 hodin), email ukrajina@opava-city.cz

- Hlučínsko, Charita Hlučín – Veronika Mechová (Hodečková) - veronika.mechova@dchoo.charita.cz, telefon 733 741 216; nebo Miroslav Hodeček - miroslav.hodecek.ml@dchoo.charita.cz, telefon 734 792 048

Databázi volných míst

Hláska dále vyčlení peníze, které se poskytnou podle potřeby, třeba na ubytování uprchlíků nebo na pomoc přímo na Ukrajině. Konkrétní výši ale musí schválit zastupitelé.

Kromě toho chce magistrát pomáhat i těm Ukrajincům, kteří budou na Opavsku hledat bezpečný azyl.

„Pracovníci města spolu s Hasičským záchranným sborem vytipovali objekty, kde by uprchlíci mohli být dočasně ubytováni. Dále město dělá databázi volných ubytovacích zařízení. Máme krizové plány, v nichž jsou vytipovány objekty pro možnosti ubytování a nadefinované postupy, využívá se i služeb státu a kraje. Přímo v Opavě je kapacita zhruba tisíc míst. Kromě evakuačního centra jde o ubytování především ve školách a podobně, jde převážně o krátkodobé ubytování, které se využívá třeba i v případě povodní,“ přibližuje mluvčí radnice Roman Konečný.

Opavská radnice zruší už vyhlášené výběrové řízení na obsazení volných pěti městských bytů, další ubytovací místa pak bude hledat v nemovitostech města, kraje, státu či u dobrovolníků, kteří nabízejí pomoc.

Kolika Ukrajincům by město mohlo pomoci, zatím není jasné. „Občané či firmy se nám už hlásí, většinou jsou to nabídky na krátkodobé ubytování. Linku jsme však spustili dneska (pozn. red. v pondělí 28. února) ráno, je to ještě brzy. Nelze zcela přesně říci, kolika lidem jsme schopni pomoci. Krátkodobě stovky, dlouhodobě už je to větší problém, je třeba vyřešit stravování, sociální služby, lékařskou péči a podobně,“ dodal pro redakci mluvčí.

Uprchlíky chtějí ubytovat i další obce v okrese, doporučujeme sledovat webové nebo facebookové stránky jednotlivých měst či vesnic, kam většinou píší sami občané.

Nemocnice ubytuje rodiny zdravotníků

Ve Slezské nemocnici Opava aktuálně pracuje deset lékařů a sester z Ukrajiny. Nemocnice je připravena vyjít těmto zaměstnancům vstříc. Třeba i formou ubytování jejich rodinných příslušníků.

„Vedení Slezské nemocnice již opakovaně vyjádřilo maximální podporu všemu ukrajinskému lidu, svým ukrajinským zaměstnancům i jejich rodinám a blízkým. Situaci pečlivě sledujeme, jsme denně v kontaktu se zaměstnanci a jsme připraveni pomoci. Zajišťujeme ubytovací prostory, abychom je v případě potřeby mohli využít pro rodiny, sourozence, rodiče a další blízké našich ukrajinských spolupracovníků. V případě příjezdu jim určitě pomůžeme,“ řekla Deníku mluvčí opavské nemocnice Monika Kunčarová.

Azyl pro uprchlíky

Z pohledu regionu je nyní klíčové postarat se o ukrajinské uprchlíky a zajistit Ukrajině humanitární pomoc. Z tohoto důvodu zasedal krizový štáb kraje, který řešil i jiné otázky.

Pro Moravskoslezský kraj od 1. března 2022 bude fungovat bezplatná informační linka pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 800 720 210, a to denně od od 7 do 19 hodin.



Také na webových stránkách Moravskoslezského kraje vznikla sekce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájemci najdou potřebné kontakty a informace jak a kam účinně nasměrovat svou pomoc - VÍCE ZDE.



Hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji vznikne v Ostravě za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže. Sídlo bude mít v ulici Červeného kříže 4, blízko centra.



Krajská rada rovněž schválila 10 milionů korun na aktivity spojené s pomocí Ukrajině.