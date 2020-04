Týká se to poplatku za psa a za svoz odpadu. O šest měsíců se prodlužuje i termín pro provozovatele penzionů nebo hotelů za uhrazení poplatku z pobytu. S některými návrhy přišla i opozice.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Ondřej Besperát

Posunutí splatnosti poplatku za odpad do konce srpna, letošní osvobození od poplatku za pobyt, parkovné v době nouzového stavu zdarma nebo více peněz do sociálních služeb na nákup ochranných pomůcek. To jsou některé z bodů, které ve svém prohlášení navrhl místní opoziční klub ODS opavskému magistrátu.