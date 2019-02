„Obnova zahrnuje stavební práce vedoucí k jejímu statickému zajištění a stabilizaci, ale hlavně k důstojné obnově této památky. Proběhne celková demontáž nadzemních částí díla a částečně i zvětralé hrobky pod úrovní terénu,“ popisuje Petra Vlčová z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

Kamenné prvky pomníku a zákrytových desek budou odvezeny do ateliéru, kde budou kompletně obnoveny. Cihelný základ se demontuje a ztuží prostřednictvím nového železobetonového věnce. Obnoveno bude písmo, bezprostředního okolí hrobky se ujme zahradník.

Podle tajemníka opavské radnice Tomáše Elise je v hrobce pochován i Franz Maxmilian Freiherr Paumgarten.

„Tento voják rakouské armády bojoval 3. července roku 1866 v bitvě u Hradce Králové, která je dosud největší bitvou svedenou na dnešním území České republiky,“ konstatuje.

Proti sobě se tehdy postavilo 175 tisíc pěšáků Rakouského císařství a 193 tisíc pěšáků Pruska. Rakušané měli k dispozici ještě 24 tisíc jezdců a 770 děl, Prusové pak 27 tisíc jezdců a 780 děl. V bitvě zahynulo více než osm tisíc lidí, dalších osm tisíc vojáků bylo pohřešováno.

„Devětatřicetiletý Paumgarten pocházel z Opavy a bojoval s hodností setníka jednotky 4. setiny 18. praporu polních myslivců. V bitvě utrpěl střelné zranění nohy, kterému asi po měsíci podlehl. Hrobka je unikátní i tím, že na rozdíl od jiných podobných přesně víme, kdo je v ní pochován. Na území Moravy a Slezska zřejmě není žádná taková, v Čechách možná omezené množství,“ dodal.

Oprava hrobky by měla vyjít na 420 tisíc korun, z toho 310 tisíc poskytne ministerstvo obrany, zbytek zaplatí město. Hrob vlastnil až do roku 2015 stát, který jej pak bezplatně převedl do majetku města.