Projekt mikroelektrárny Wave, který byl realizován v loňském roce v Mikolajicích, se umístil na druhém místě ve finále celostátní soutěže EON Energy Globe 2019 v kategorii Obec.

V Mikolajicích funguje mikroelektrárna, první svého druhu na světě. | Foto: archiv obce

Ve své třídě měly Mikolajice velkého soupeře – město Vsetín, jež přišlo s řešením omezování jednorázových plastů. A ačkoliv se nakonec revoluční mikroelektrárna Wave umístila na druhém místě, zástupci obce i její obyvatelé jsou spokojeni. Do soutěže se přihlásili sami. „Obstáli jsme ve velké konkurenci, komise nás vybrala do finále, zařadili jsme se tak mezi deset nejlepších projektů, už to považuji za obrovský úspěch,“ řekl starosta Mikolajic Martin Krupa a dodal, že bojovali do poslední hodiny. Zklamání se tedy nekonalo.