Unikátní projekt z Opavska. S ponky pracuje víc než šedesát školek

Ponky do škol. To je název projektu, který se zrodil v roce 2018 v opavském okrese. Jeho cílem je rozvíjet manuální zručnost a představivost u předškolních dětí. Řemeslnické pracovní stoly, pořízené do mateřských škol v regionu, financovaly místní společnosti, které oslovila Okresní hospodářská komora Opava. Nápad se zalíbil také dalším městům za hranicemi okresu i republiky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Předávání ponku v MŠ Sluníčko. | Foto: Deník / Veronika Bernardová