Absolutním vítězem je snímek z kategorie Hraný film s názvem A Siege, který je magisterským absolventským dílem studenta režie na budapešťské Univerzitě divadla a filmových umění Istvána Kovácse. Diváky zavádí do Sarajeva roku 1994, zmítaného válkou, hladem, žízní a nefungujícími energiemi.

Hlavní hrdinka Tea, které válka nedávno vzala manžela, nebojuje s válečníky, ale s osudem. V kategorii Animovaný film zvítězil francouzský snímek The stained club, ve Videoklipu i v Hraném filmu do 5 minut patří palma vítězství opavské Slezské univerzitě za Big big smile a Kukly. V kategorii Dokument byl nejlepší izraelský snímek My cousin Tamiz.