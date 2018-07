Úroda je nadprůměrná, pod tíhou ovoce praskají větve

Zahrádkáři a pěstitelé na Opavsku si mnou ruce. Letošní úroda se totiž zatím jeví jako obrovská. Stromy jsou obsypány ovocem, větve se ale pod jeho tíhou lámou.

Úroda jablek. Ilustrační foto.Foto: Deník

Do naší redakce doputovaly v minulých dnech dojmy hned několika čtenářů. „Máme na zahradě velkou ryngli. Nepamatuji, kdy naposledy byl strom tak obsypaný, jsou to celé trsy. Na několika místech jsme museli podepřít větve, aby se nezlomily. Bohužel to nepomohlo a jedna praskla. Přišli jsme asi o půlku celé úrody, ryngle totiž ještě před týdnem nebyly zralé, takže jsme je nezužitkovali. Ze zbytku vyrobíme kvas a odvezeme do pálenice,“ konstatovala Bronislava Chřibková z Opavy s tím, že velká byla třeba i jejich letošní úroda raných jablek. Svůj postřeh pak přidal i Opavák Jiří Otipka. I jemu se zlomila ryngle. „A k tomu ještě jabloň, letos je toho na stromech opravdu hodně.“

To ostatně potvrdil i předseda opavských zahrádkářů Lubomír Fišer. „V opavském regionu je úroda velká. Všechno navíc dozrává přibližně o čtrnáct dní dříve, než je obvyklé. Nevzpomínám si, že by tomu tak v minulosti bylo. Urodilo se hodně třešní, meruněk a vypadá to, že během dvou týdnů už dozrají i švestky. Mnoho je i ořechů a jablek, někteří lidé už nám dokonce volají, ať spustíme provoz moštárny,“ přiblížil Lubomír Fišer, avšak vzápětí připojil: „Lidé si ale neuvědomují, že raná jablka se na moštování nehodí, lisovat se dají až ty podzimní. Z těch raných doporučuji vyrobit buď kompot nebo je podrtit a udělat kvas.“ Moštárny přitom většinou zahajují svůj provoz až začátkem září. Nicméně i ta opavská, která se nachází v Olomoucké ulici, se letos otevře dříve. První jablka se zde budou lisovat v sobotu 18. srpna od 12 hodin. Kalendář s dalšími termíny je pak k dispozici na webu https://czsopavamesto.webnode.cz/mostovani/.

Prognózy na příští rok nejsou ideální

I Lubomír Fišer se v těchto dnech setkává s polámanými větvemi. Letošní nadúroda, teplo a sucho však může mít negativní dopad na sklizeň příští rok. A to právě kvůli vyprahlé zemi. „Studny už začínají vysychat, jak dlouho voda vydrží, těžko říct. Pokud ale nezaprší, tak příští rok bude sklizeň velmi nízká,“ upozorňoval.