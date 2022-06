Na naši redakci se v této souvislosti obrátilo několik nespokojených občanů, kterým vadí, že na pondělní ráno neměli kde auto nechat. A také se pozastavovali nad systémem plánování čištění. „Polovina sídliště je rozkopaná. Věděla jsem, že se budou čistit cesty, stála tam značka. Ale kam jsem měla jinam auto dát? Byli jste se tady podívat? Všude plno a co je volné, je opáskované kvůli těm opravám. A kdo vymýšlel, že se čistí cesty v místech, které bude ještě tentýž den stejně rozkopané kvůli chodníkům? Co to má za smysl? Asi nějaká chytrá hlava,“ zlobí se například Michaela K.

Pro odpovědi jsme se „vypravili“ na opavskou radnici, kde nás odkázali na technické služby. Podle provozně-technického náměstka Technických služeb Opava Martina Giráška k chybě při plánování kalendáře čištění nedošlo. „Blokové čištění komunikací se řídí hle obvyklého harmonogramu, který vzniká v začátcích daného roku. Bohužel v tomto období jsme neměli přesné informace zdali vůbec, respektive kdy bude revitalizace sídliště probíhat a například po jakých etapách, na kterém konkrétním místě v daném čase budou práce prováděny. Navíc je zjevné, že se nepracuje na úplně celém sídlišti, některých komunikací se to netýká. Pokud je to alespoň trochu možné, provádí se blokové čištění i na takovýchto místech,“ upřesňuje Martin Girášek.

Je to účinné?

Zajímalo nás také, zdali je takovéto čištění v místech, kde se staví a kde je prach a nepořádek, vůbec efektivní? „Každé čištění včetně čištění během výstavby napomáhá zmírnit například i prašnost. Navíc je během čištění odstraňována rovněž prorostlá zeleň, která se v těchto místech nachází, třeba podél obrubníků. Nepředpokládáme rovněž, že se stavba bude nacházet na celém sídlišti najednou, mohlo by se tedy stát, že než se na nějaké místo stavba dostane, bude se zde zeleň a nepořádek nacházet v daleko větší míře než nyní. Navíc, jak již bylo uvedeno, celého sídliště, tedy všech vozovek a chodníků se revitalizace netýká,“ konstatuje náměstek.

Někteří řidiči, kteří nestihli nebo neměli kam přeparkovat, našli za stěrači lístek od městské policie. „My nejsme kompetentní jakkoli sankciovat či jinak postihovat špatně parkující vozidla. Navíc nejsme investor ani stavbu provádějící firma, neznáme tudíž přesný postup stavebních prací ani jejich harmonogram,“ říká Martin Girášek a dodává: „Komunikace jsou v předstihu dle platné legislativy řádně označeny dopravním značením upozorňující na zákaz parkování s přesným určením dne a času, kdy bude čištění prováděno.“

Stále se opakující problém

Podle ředitele Městské policie Opava Jiřího Kleina představují zaparkovaná auta v době čištění cest každoroční a častý problém. „Opakuje se to stále dokola a zabírá nám to poměrně hodně času. Protože abychom řidiči prokázali, že o umístění značky věděl a že ji pak porušil, musíme nejdříve parkoviště zaznamenat v době, kdy se tam značka instalovala. A poté ještě v den, kdy se provádí čištění a znovu vše zkontrolovat. A pakliže tam někdo stojí, pak to řešíme. Je to pro nás tedy jakási dvojitá práce, na místo vyrážíme dvakrát, s TS máme dohodnut harmonogram,“ přibližuje Jiří Klein.

Výše pokut je individuální. „Snažíme se vždy získat co nejvíce informací o tom, co ke spáchání přestupků vedlo. A dokonce se stane, že ani nejde o přestupek, že tam auto stálo v době umístění značky, to znamená, že o ní řidič nevěděl a tím pádem se tím nezabýváme vůbec. Ale domnívám se, že my v Opavě jsme poměrně laskaví,“ usmívá se ředitel strážníků s tím, že pokuty se pohybují asi do tří set korun.

Jak dále Martin Girášek upozorňuje, zákaz parkování motorových vozidel pro blokové čištění se v Opavě umisťuje na maximálně tři hodiny denně a v pracovní době, tedy většinou dopoledne. „To také proto, že jsme si dobře vědomi, že parkovacích míst je v dnešní době nedostatek. Dle informací z jiných zdrojů toto v jiných městech neřeší a zákazy umisťují na dotčené komunikace na celý pracovní den. Informace o blokovém čištění se rovněž objevují na městském mapovém portále se čtrnáctidenním předstihem. Bohužel i přes toto relativně krátké omezení máme poměrně časté problémy s neukázněnými řidiči, kteří tyto zákazy nerespektují. My se tam potom musíme například druhý den vracet, čímž se práce nejen prodlužuje, ale logicky také prodražuje. Závěrem bych si dovolil říci, že i přesto, že bychom rádi, neumíme vždy vyhovět všem a děkujeme těm, kteří naši práci respektují. Bez občasných, v našem případě krátkodobých omezení není možné při dnešním počtu aut bohužel úklid provádět. My to ale někdy vyčistit musíme, chceme přece všichni žít v čistém prostředí, v čistém a uklizeném městě,“ uzavírá Martin Girášek.

K TÉMATU

Parkovat se bude Na Pomezí

Opavský magistrát aktuálně přichází s řešením, jak alespoň částečně ulevit řidičům s parkováním po dobu revitalizace sídliště. Do jejího konce do 15. listopadu bude možné parkovat v ulici Na Pomezí, ze které se az do 15. listopadu stane jednosměrka v úseku od Bílovecké k Ruské ulici.

Co všechno zahrnuje blokové čištění?

Kde je to nutné, je před samotným čištěním proveden chemický postřik prorůstající vegetace v chodnících a komunikacích. Ty jsou v předstihu dle platné legislativy řádně označeny dopravním značením upozorňující na zákaz parkování s přesným určením dne a času, kdy bude čištění prováděno. Při první údržbě po zimní sezoně bývá nutné provést ruční nebo mechanický sběr zimního posypu metením a škrábáním.

Darmovzal končí v Opavě, jde do Mladé Boleslavi

Podle toho, jak moc vegetace prorůstá krajnicí nebo obrubníky se technické služby rozhodují, zda je nutné provést sečení, nebo dojde k odstranění pomocí lanového kartáče či mechanicky ručně. Dále následuje strojní čištění, odmetení větších ploch válcovým kartáčem a zároveň vysátí mokrou cestou samosběrným vozem. Při údržbě chodníků se provádí i odstranění prorůstající trávy nebo naplavené zeminy z obrubníků. Plochy se následně zametají komunálními stroji.