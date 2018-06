Komárov je uzavřen. Řidiči běsní vzteky

/FOTOGALERIE/ Objížďky, jimiž se můžete vyhnout uzavřené části Komárova, kde se začala rekonstruovat část vozovky, přivádí řidiče pendlující především mezi Opavou a Ostravou k šílenství.

Naše redakce v období včerejší ranní špičky vyrazila do terénu, aby si trasy projela. První problémy nastaly už při výjezdu doleva z kateřinského sídliště na hlavní ulici Ratibořskou, na níž se projevuje nárůst projíždějících aut a zařazení se do pruhu se souvislou řadou pomalu popojíždějících vozidel vyžaduje určitou dávku drzosti.

Problematický je průjezd Raduní, kde se navíc pracuje na nové kanalizaci. O to víc řada řidičů načasování komárovských oprav nechápe. Vozovka je rozkopaná, auta se na některých místech musí složitě vyhýbat, navíc sem tam tudy projedou nákladní vozy těžší než 3,5 tuny, pro které je ovšem používání této objížďky zakázáno.

Komplikovaný je i výjezd na hlavní Ostravskou ulici v Komárově přes ulici Dlouhou, na níž byl umístěn semafor. My si v koloně postáli lehce přes deset minut, mnozí však disponují mnohem horšími zkušenostmi.

Další objížďka na ochromeném hlavním tahu mezi Opavou a Ostravou vede přes Štítinu a Kravaře. Někteří řidiči se na druhou trasu přes Prajzskou napojí už v Ostravě, jiní třeba až na kravařském kruhovém objezdu.

V dopravních špičkách se auta spojí v pomalu se posunujícího hada. Obce jako Velké nebo Malé Hoštice, Kravaře a další trpí v těchto dnech enormním dopravním zatížením, čemuž nepomáhají semafory na hlavní silnici v obou Hošticích.

Tím však výčet kritických úseků nekončí. Jeden se nachází také na spojce S1, která vede od Globusu ke Kauflandu. Odbočit zde ve špičce doleva směrem na Opavu se totiž chvílemi jeví jako úkol téměř nadlidský.

Že se uzavírka Komárova neobejde bez komplikací, bylo v podstatě jasné ještě před samotným začátkem prací. Redakce Opavského a hlučínského deníku proto umístila na svůj facebookový profil výzvu, v níž žádala nejen účastníky silničního provozu, aby se o své zkušenosti a postřehy v souvislosti s opravovanou silnicí podělili.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, diskutujících se sešla celá řada. Většina z nich poukazovala na smutný fakt, že Opava už je ucpaná i bez zavřeného Komárova. Na přetřes přišlo také načasování rekonstrukce.

„Jezdím každý den do práce z Opavy do Ostravy a je to katastrofa. Ten, kdo tohle vymyslel, by si měl trasu denně ve špičce tak čtyřikrát projet, aby poznal, jaké to je jet krokem a nestíhat dojet včas. Doufám, že opravy budou prováděny i v noci, aby se všechno stihlo dříve,“ napsala Zdeňka Vanderová.

Trasu z Opavy do Kravař jeli někteří údajně i 45 minut. Trpí však také samotní obyvatelé Komárova.

„Bydlím v Komárově a je to opravdový zážitek. Od baráku se nedá vyjet pomalu ani na kole, všude stojí kolony,“ připojila svou zkušenost Bára Kubesová.

Někteří diskutující měli pro rozhořčené řidiče poměrně svérázné řešení. Radili jim, aby především po Opavě jezdili na kole, městskou hromadnou dopravou (MHD) nebo jednoduše chodili pěšky. Jejich návrhy se však setkaly spíše s posměchem.

„Myslíte, že mě do vozů MHD vezmou se žebříkem a osmi kýblema barvy?“ komentoval ironicky například Tomáš Berger.

Ani ostatní v jízdě autobusy žádná pozitiva neshledávali. „Jeli jsme autobusem v 15 hodin ze Zámeckého okruhu. Ke Kauflandu jsme dojeli v 15.30, trasa dlouhá asi dva kilometry. Větší hnus jsem dlouho neviděla,“ přispěla svým komentářem Hanka Šimková.

Uzavírka Komárova má skončit 24. června.