Uzavírky některých silnic v regionu pokračují

Částečně je pro opravu uzavřena do 8. září ulice Dostojevského v Opavě, a to v úseku mezi ulicemi Englišova a Ondříčkova. Na silnici mezi Kyjovicemi a Těškovicemi pak bude provizorní přemostění až do 30. listopadu.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

V Opavě je do 30. září zcela neprůjezdná křižovatka Mostní a Rolnické ulice a dále do 28. října Pekařská ulice, konkrétně v části od Štefánikovy ulice po ulici Rolnickou. Silnice je uzavřena také za Uhlířovem, a to do 30. září.

Autor: Jitka Hrušková