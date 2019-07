V Opavě je částečně kvůli oprav uzavřena do 18. srpna Hradecká ulice a do 31. srpna Rolnická ulice.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Dostojevského ulicí v úseku mezi ulicemi Englišova a Ondříčkova řidiči neprojedou do 8. září. Mezi Kyjovicemi a Těškovicemi bude provizorní přemostění do 30. listopadu, částečně je do 16. srpna neprůjezdná také Hlavní ulice v Oticích.