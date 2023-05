Územní rozhodnutí stavby severního obchvatu Nové Sedlice je na základě potvrzení Moravskoslezského krajského úřadu od 10. května pravomocné. Projekt je součástí nové silnice I/11 spojující Ostravu, Opavu a polské hranice na Bruntálsku.

Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem ŘSD

„To je velmi dobrá zpráva nejenom pro místní obyvatele, ale zejména pro všechny řidiče, každodenně využívající jedenáctku mezi Ostravou a Opavou. Rozhodnutí je velmi významným krokem v pokračování přípravy této, pro západní část našeho kraje, klíčové dopravní tepny, “,s potěšením konstatuje opavský radní pro dopravu a současně i předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 Petr Popadinec. Na státem připravovanou přeložku jedenáctky v Nových Sedlicích bude navazovat obchvat Štítiny, na který už byla zpracovaná technická studie, spolufinancovaná Sdružením.

Nicméně silnice za téměř 700 milionů korun by se měla začít stavět až v roce 2027 a do provozu by měla být uvedena v roce 2029. Na státem připravovanou přeložku silnice I/11 v Nových Sedlicích bude v Sedlicích navazovat obchvat Štítiny. Na něj byla zpracována technická studie, kterou spolufinancovalo sdružení. Tento obchvat nyní projektově připravuje Moravskoslezský kraj.

„Jsem rád, že máme nač navazovat. Krajská správa silnic letos v dubnu vyhlásila tendr na zpracovatele dokumentace obchvatu Štítiny pro společné povolení a to včetně BIM. Kraj tímto krokem sleduje, aby se řidiči z Kravařska mohli komfortně napojit na jedenáctku a nemuseli už jezdit přes Štítinu. Chceme stavbu připravit tak, aby se mohla stavět zároveň s obchvatem Nových Sedlic,“ prozrazuje záměr kraje náměstek moravskoslezského hejtmana Jaroslav Kania.

„Zrealizovat tuto stavbu je naprosto nezbytné. Směřujeme tím k dobudování kapacitního a bezpečného spojení z Opavy na Ostravu a rozhodnutí státu je jednoznačným krokem vpřed,“ dodává tajemník Sdružení Martin Dostál.