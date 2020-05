Co bylo důvodem této investice? Co si od ní slibujete?

Investici máme již od roku 2007 ve Strategickém plánu rozvoje obce a od roku 2009 jsme řešili s žáky, studenty SŠ, VŠ studie náměstí, poté jsme vyhlásili i soutěž mezi projektanty, až jsme nakonec nechali udělat studii, která dala vše dobré na "jeden papír". A nakonec jsme před dvěma lety objednali projektovou dokumentaci a vyřídili si i stavební povolení.

Kdy výstavba začala a kdy skončí?

Výstavba již začala v loňském roce, kdy jsme potřebovali přeložit autobusy z plochy budoucího náměstí a vybudovali jsme nové autobusové zálivy na přilehlé ulici Opavská. Ta největší část (severní) se provede letos v době od června do listopadu. Jižní část (za obchodním domem TEMPO) se vybuduje pravděpodobně až za několik let.

Jaké omezení z toho plyne pro občany?

Občané si museli zvyknout od poloviny prosince na jiná nástupní místa do autobusů a také na zpočátku málo vlídný jízdní řád (autobusy přijíždějící do Bolatic z Ostravy či Kobeřic zajížděly nejdříve do průmyslové zóny a teprve pak mohli cestující vystoupit). Se stavbou souvisí uzavření průchodu přes náměstí po dobu výstavby, takže si lidé budou muset pár metrů nadejít.