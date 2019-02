Padesátiletý muž z Opavska nález oznámil na policii. Na kosti narazil při výkopových pracích v ulici Okružní. Na místě se nacházely také části uniformy, přilba a vojenské známky. Celá událost dala vzpomenout na ani ne rok a půl starý případ. Tehdy rovněž u Borové Bernard Opoloný z Muzea Chuchelná pomocí svého detektoru kovů našel kosterní pozůstatky jiného německého vojáka.

„Obě místa nejsou od sebe daleko. Rozdíl je v tom, že tenkrát dotyčný cíleně hledal u lesa, nyní došlo k nálezu při výkopech na zahradě u rodinného domu,“ komentoval bolatický místostarosta Martin Bortlík, jenž jako zástupce obce dorazil na dané místo. Kromě policejní hlídky z Kravař tam byl přivolán na pomoc také pracovník archeologického ústavu.

Další budoucnost ostatků řešil Václav Šafarčík z projektu Hultschiner Soldaten, jenž se mimo jiné zabývá osudy lidí, kteří padli během druhé světové války.

„Zkontaktovali jsme Lidový spolek péče o německé válečné hroby. Ten se už celou záležitostí začal zabývat,“ vysvětlil.

Jaký osud přibližně před pětasedmdesáti lety oba vojáky potkal, je s tak velkým časovým odstupem velmi těžké zjistit. Něco se však z nálezu vysledovat dá.

„Nechtěl bych se pouštět do nějakých spekulací. Pamětníci, kteří by mohli přispět cennými informacemi, už totiž nežijí. Nejspíš je ovšem pohřbívali Rusové, jelikož neměli boty ani opasky. Asi se jednalo o zajatce, jelikož tyto věci se právě zajatcům odebíraly,“ uvedl ještě Václav Šafarčík.

Podle Petra Rataje z opavského detašovaného pracoviště Archeologického ústavu AV ČR však ani tyto skutečnosti nemusí být rozhodující.

„Je známo, že Rusům chyběla výstroj. Jelikož ta německá byla na vyšší úrovni, brali ji, pokud se jim naskytla možnost,“ poznamenal.

Technicky by se dle něj okolnosti smrti zjistit daly.

„Musel by ovšem být proveden antropologický výzkum. Ten dokáže odhalit stopy po kulkách, šrapnelech od granátů a podobně. Aby ovšem mohl proběhnout, musí být splněna legislativa. Vzhledem k tomu, že se našly známky, bude německá strana zjišťovat, o koho se jednalo. Pokud se dohledají pozůstalí, musel by se získat jejich souhlas. Roli hrají i další faktory. Není to jednoduchý proces,“ uzavřel Petr Rataj.