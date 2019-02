První etapa rekonstrukce náměstí v Budišově nad Budišovkou má být zahájena v dubnu, město ale opraví i dvě vodní nádrže, a sice v Guntramovicích a v tamním parku.

Dlouhá léta čekali Budišovští na to, až jejich náměstí oblékne nový kabát. Zbožná přání místních se konečně začnou plnit v letošním roce. Rekonstrukce Halaškova náměstí a náměstí Republiky je rozdělena do tří etap. Ta první by měla začít v dubnu. „V současné době soutěžíme zhotovitele.

Opraví se chodníky, přechody pro chodce, vymění se osvětlení i mobiliář, jako lavičky a podobně. Tuto akci vyhlížíme skutečně už velmi dlouho a jsem velmi rád, že bude konečně započata,“ říká starosta města Patrik Schramm. Hlavním bodem však bude rekonstrukce silnice v centru Budišova, která vede právě skrze náměstí. Její opravy budou stát 6,2 milionu korun a zaplatí je vlastník komunikace, tedy Moravskoslezský kraj. Zbytek půjde z městské kasy, první etapa spolkne deset milionů korun a měla by být dokončena ještě letos.

Opravy náměstí však nejsou jedinou větší akcí, se kterou v Budišově počítají. Ještě letos se budou realizovat i další projekty. „Půjde o rekonstrukci vodní nádrže v Guntramovicích. Zde bych zmínil jednu zajímavost, a sice že uvažujeme s následným využitím vody pro zasněžování lyžařského svahu. Práce začnou také na další vodní nádrži, konkrétně v parku, což je takové naše přírodní koupaliště,“ pokračuje.

Pomalu se pak rozbíhá i další věc. Chytrá řešení jsou nyní v módě, což si uvědomují i v Budišově. Chystají se zde vytvořit malou lokální distribuční síť pro šíření tepla a elektřiny s prvky inteligentní sítě. „Staneme se částečně energeticky soběstační. Pořídíme elektrovůz pro sedm osob, na budově školy bude elektronabíječka, nainstalujeme fotovoltaiku. Pokud bude vše fungovat, bude to skvělé. Hlavním cílem je úspora energií a snížení emisí. Závěrem pak vznikne informační brožura a vše bude odprezentováno na odborné konferenci. Už máme vysoutěženého dodavatele, o letních prázdninách pak vše zrealizujeme,“ přibližuje Patrik Schramm. Náklady na projekt činí pět milionů korun, město na ně získalo pětasedmdesátiprocentní dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí.