Příměstský tábor pro děti v Budišovicích na Opavsku se letos v létě ponese ve znamení hledání pokladu.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením ČČK Kolín

Tábor je určen dětem od 6 do 13 let a proběhne v termínu od 22. do 26. července. Na programu budou hry pro děti včetně té hlavní – hledání pokladu, taneční lekce, neboť tábor pořádá Dance Studio Opava, soutěže a další. Jídlo a pití je pro děti zajištěno. Cena táboru činí 2300 Kč.

Z města až do hor? V Hlučíně si zvykli na sdílená kola

Farmářské trhy v Kravařích lákají na regionální produkty