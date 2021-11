Už koncem října nařídilo Ministerstvo zdravotnictví osmi okresům v České republice, kde byl výskyt nově zjištěných případů covidu nejvyšší povinné testování žáků a studentů ve školách. Mezi těmito okresy s nejhoršími čísly byl také okres Opava. První kolo testů se zde tedy uskutečnilo už v pondělí 1. listopadu. Tehdy bylo v Opavě zachyceno celkem šestnáct pozitivních žáků na základních školách zřizovaných městem.

Druhé testování 8. listopadu už bylo kvůli rostoucí nákaze rozšířeno na jednatřicet okresů v zemi. Ten opavský znovu nevyjímaje. A čísla zde dopadla hůře než při prvních testech. „Zaznamenáno bylo sedmačtyřicet pozitivních žáků. Aktuálně je nejvyšší počet pozitivně testovaných žáků na Základní škole Vrchní,“ uvedla vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová.

Jak bylo zmíněno, město zřizuje patnáct základních škol. V nich se nachází celkem 230 tříd. Aktuálně se k 9. listopadu nachází v karanténě 12 tříd.

Hodili nás přes palubu, míní ředitel

Na zmíněné ZŠ Vrchní jsou nyní podle tamního ředitele Romana Podzemného v karanténě třídy dvě. Do toho musejí v izolaci zůstat doma i někteří učitelé. „Myslím, že už jsme si na tyto situace zvykli. Dá se to zvládnout, ale určitě to není nic, z čeho bychom měli radost,“ konstatuje a vzápětí pokračuje: „Mrzí nás ale, že nás hodili přes palubu, protože jsme měli zajištěno a nachystáno PCR testování.“

To ale museli ve škole rázem vyměnit za antigenní testy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, protože jiné než antigenní testy resort 1. a 8. listopadu školám nehradil. I na ZŠ Vrchní se tak museli spokojit s testy antigenními. „Už od května jsme testovali metodou PCR, protože tady byla ta možnost. Vše fungovalo. I první dvě zářijová testování jsme mohli udělat PCR, ministerstvo to ještě z nějakého projektu bylo schopno proplácet. A pak nám řekli, že pokud budou další testy, musíme už si brát ty jejich. Teď to vypadalo, že testovat nebudou, takže jsme si znovu domluvili PCR testy s laboratoří s tím, že je provedeme z veřejného testování. Domluvili jsme se s rodiči, samozřejmě ne úplně se všemi, protože někdo si chtěl PCR test nechat třeba na jiný termín. Ale s velkou většinou jsme dohodnuti byli, že žáci půjdou do PCR testů. Do toho přišlo nařízení z ministerstva s antigenními testy, které jsou velmi nepřesné, nic neříkající. A teď ještě oznamují, že údajně nebude testování pokračovat vůbec, opravdu tomu nerozumím,“ míní Roman Podzemný.

V Moravskoslezském kraji se 1. listopadu testovalo ve školách v okrese Opava, Ostrava a Karviná. V pondělí 8. listopadu k nim přibyly okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín. Jediným okresem v kraji, kde se netestuje, je tedy Bruntál.

Bližší čísla ke druhé vlně testování ale zatím nejsou k dispozici. „Ke druhé etapě budeme komunikovat výsledky testování žáků a studentů až po vyhodnocení všech dodaných dat, takže na začátku příštího týdne,“ zněla odpověď na konkrétní počty testovaných a pozitivně zachycených žáků a studentů v MSK od Martiny Čovbanové z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Třetí kolo a šmitec!

Jak již bylo řečeno, objevily se informace, že testování bude stopnuto. Tuto zprávu nám potvrdila Martina Čovbanová. Po třetím pokračování příští pondělí tak tento „seriál“ skončí. „Poslední testování začne 15. listopadu, další se již ve školách neplánuje,“ uvedla.

Důvodem je pak podle hlavní hygieničky ČR Pavly Svrčinové to, že plošné testy ve školách epidemii nezastaví. „Jelikož v malé míře neodhalují ty, kteří jsou bezpříznakoví. Testování bude pokračovat na základě nařízení Krajské hygienické stanice metodou PCR, a to při odhalení ohniska nemoci,“ řekla Svrčinová.