Co se v Dolním Benešově chystá? Dostavba školy počítá s devíti odbornými učebnami, další čtyři budou určeny pro školu i pro celoživotní vzdělávání a v půdní vestavbě vzniknou prostory pro školní družinu. Podle starosty Martina Štefka jde nejspíše o největší investici na území města od devadesátých let.

Starosta Martin Štefek končí: Nadešel ideální okamžik, abych se věnoval rodině

Dostavba by měly být hotová do konce roku, přičemž na jaře 2023 se budou ještě třídy dovybavovat nábytkem a počítačovou technikou. Akce se realizuje za běžného chodu školy, jednotlivé třídy jsou od stavby pochopitelně odděleny, vše probíhá tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu narušení výuky.

Pozornému návštěvníkovi města pak rozhodně neunikne ani další významná investiční akce, která se odehrává o kousek dál v zámeckém parku. Přesněji řečeno přímo na zámeckých budovách, protože se opravují střechy, vyměňují se okna, zámek pak dostane i zbrusu novou fasádu. Hotovo by mělo být v listopadu letošního roku.

Ve Stěbořicích budou opravovat školní jídelnu, kuchyni i družinu

V dolnobenešovském zámku sídlí městský úřad, obřadní síň, jedno křídlo patřilo i školní družině a výdejně jídla pro nižší stupeň základní školy. Družina a výdejna jídla se však kvůli rekonstrukci přemístily a na zámek už se zpátky nevrátí. Nabízí se proto otázka, jaké bude mít zámek další využití. „Ve hře by mohl být třeba domov seniorů. Tímto se ale bude zabývat až nově vytvořené zastupitelstvo po letošních volbách,“ přibližuje Martin Štefek.

Ruku v ruce s opravou střech půjde i revitalizace zámeckého parku, v němž se nachází asi dvě stovky stromů, na každý má město vypracován dendrologický posudek. „Několik jich bude muset být pokáceno, protože některé kusy jsou ve velmi špatném stavu, jsou napadeny jmelím a mají další problémy. S kácením se začne ještě teď v období vegetačního klidu a půjde o stromy, které rostou hned u zámku a mohly by narušit rekonstrukci. Pokračovat se pak bude na podzim, jakmile začne další období vegetačního klidu. Za pokácené dřeviny bude samozřejmě zajištěna náhradní výsadba,“ dodává Martin Štefek.

Kaple sv. Kříže v Dolním Benešově. Březen 2022, Dolní Benešov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Kulturní akce v zámeckém parku letos nebudou

Místem konání různých kulturních i společenských akcí je v Dolním Benešově také zámecký areál. Jenže v něm se teď staví, protože se opravuje střecha zámku, mění se okna a bude se dělat nová fasáda. Letos tak mají akce v parku „stopku“. Budou se místo toho odehrávat buď na náměstí, anebo v okolí kulturního domu.

Slavkov: Oprava smuteční síně skončí, brzdil ji růst cen i nedostatek řemeslníků

A na co se mohou občané a návštěvníci letos například těšit? Chystá se setkání dechových orchestrů s názvem Hlučínské jaro, připravuje se i společensko-kulturní Sportovní den města, kdy se město rozdělí na pět částí, které mezi sebou soutěží v různých sportovních disciplínách. Postupně se rozjíždějí i představení a vystoupení v kulturním domě.

Náměstí Cypriána Lelka v Dolním Benešově. Březen 2022, Dolní Benešov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Autobusové zastávky se posunou blíže do centra města

V minulém roce vypsalo město výběrové řízení na zhotovitele autobusových zálivů v centru Dolního Benešova.

Restaurace Hřiště nabízí vyhlášenou svíčkovou i domácí langoše

„Oslovili jsme asi osm potenciálních zhotovitelů, nepřihlásil se nám bohužel ani jeden. Soutěž jsme museli opakovat letos na jaře, kdy se přihlásil z dvanácti oslovených jeden zájemce. Dnes už máme podepsanou smlouvu, od dubna do července by měla proběhnout výstavba autobusových zálivů u obchodního a kulturního domu a u Červené školy. Dojde tak k přesunutí autobusové dopravy mezi Opavou a Hlučínem do centra našeho města tak, aby to bylo komfortnější. Dnes je například výstupní stanice u vlakového nádraží, což je asi půl kilometru od centra, pro některé starší občany je to už daleko a mají problém se sem dostat,“ vysvětluje dolnobenešovský starosta Martin Štefek.