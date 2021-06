Nové pokoje i kanceláře, větší komfort i bezpečnost klientů i zaměstnanců. To nyní přináší dvacetimilionová investice do přestavby půdních prostor v Domově Bílá Opava.

Foto: se svolením MSK

„Využití půdních prostor v Domově Bílá Opava je určitě velmi rozumný krok. Do podkroví se do pěti nových kanceláří přesunula administrativa z přízemí, také tam vzniklo pět pokojů s vlastním sociálním zázemím pro celkem 8 osob. V tomto nejvyšším patře budovy je pak i čajová kuchyňka a archiv. No a prostor dřívějších kanceláří byl přebudován na nové pokoje pro celkem 11 lidí. Vznikly zde totiž 4 dvoulůžkové a 3 jednolůžkové pokoje. Jsem moc rád, že se Moravskoslezskému kraji daří zvyšovat životní úroveň lidí, kteří potřebují péči. Každá lidská bytost si zaslouží důstojné a příjemné prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že v nových pokojích v podkroví bude rozšířena kapacita domova se zvláštním režimem, nově vybudované pokoje v přízemí pak budou sloužit domovu pro seniory.