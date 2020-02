Za jízdu na úřad, do nemocnice nebo na hřbitov zaplatí důchodce nad 70 let 30 korun.

Slezská metropole se přidává k dalším městům, ve kterých mohou zájemci využívat služeb senior taxi. Zatím půjde o zkušební provoz, který se ponese pod taktovkou MDPO, a to od středy 1. dubna. Už nyní se ale mohou senioři starší sedmdesáti let nebo handicapovaní občané s průkazem ZTP nebo ZTP/P registrovat, a to v předprodeji jízdenek na Horním náměstí.

Pokud se totiž budou chtít taxi svézt, musí mít vyřízený registrační průkaz. Ten dostanou spolu s informačním letákem právě po osobní návštěvě zmíněného předprodeje. „Ze strany dopravního podniku bude služba zajišťovaná dispečerem, který bude přijímat objednávky.

Dále pak řidiči, kteří budou fyzicky provádět danou službu,“ vysvětluje ředitel MDPO Pavel Gebauer. Zájemci si taxi musí objednat vždy minimálně jeden den dopředu, a to na čísle 602 533 915

Žádné nákupy

Senior taxi se však bude řídit podle jasně daných pravidel. Zatím bude auto jezdit ve všední dny od 6 do 16 hodin jen po území města Opavy, tedy v centru, na předměstí, v Jaktaři, Kylešovicích a Kateřinkách. Městské části do něj zapojeny nejsou.

Klient se může svézt maximálně čtyřikrát za měsíc, a to třeba do nemocnice, na rehabilitace, na úřady nebo na hřbitov, naopak třeba za nákupy do supermarketu je auto nezaveze. Jedna jízda stojí 30 korun, řidič na pasažéra v cíli počká maximálně 15 minut. Doprovázet jej smí jedna osoba, která také zaplatí 30 korun.

Zdarma se sveze jen doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Taxi nepřepraví děti do 15 let ani vozíčkáře, kteří nejsou schopni svůj vozík opustit, případně jejich vozík nejde složit. „Možná si auto někdy zavolám, hlavně do nemocnice, kam pravidelně jezdím. Z trolejbusu to z Olomoucké sice není daleko, ale o berlích už se nepohybuji tak rychle a každý metr je znát. Třicet korun mi přijde jako dobrá cena,“ míní například Marie Novotná.

Město bude senior taxi dotovat půl milionem korun a zatím se do ulic vydá jedno auto. Bližší informace si mohou zájemci přečíst na www.mdpo.cz.

Senior taxi mohou v opavském okrese využívat například také občané v Bolaticích, Kravařích nebo ve Vítkově.