„Na začátku jsme byli samozřejmě všichni v šoku. Nejdříve jsme se rozhodli oslovit magistrát, zda by nás nechtěli jako dobrovolníky, protože můžeme nabídnout velké prostory a časově jsme schopni sbírku organizovat. Magistrát ale naše služby v nejbližších dnech nevyužil, poté se město rozhodlo hmotnou sbírku nemít," říká Martina Minařík Pavelková.

"Takže jsme to vzali do svých rukou. Zjistili jsme, že kolem nás jsou další dobrovolníci, takže jsme se navzájem propojili, společně nakládáme auta a odvážíme věci buď na hranice do humanitárních skladů, nebo na jiná sběrná místa, případně už přímo zde ubytovaným maminkám s dětmi. Velmi dobrá a velká je naše spolupráce se Slezskou univerzitou, na Palhanec aktuálně navážíme každý den (pozn. red. na Palhanci se nachází studentské koleje, které nyní slouží pro ubytování uprchlíků). Občas se na nás obrátí i Charita Opava, anebo k nám přijdou maminky samy a vyberou si, co potřebují. Denně k nám zavítá dvacet, třicet rodin i jednotlivců, kteří si odnesou věci. Což je skvělé, protože u nás sběrné místo opravdu funguje,“ dodává.

Kromě zmíněné Slezské univerzity spolupracuje vnitroblok Gottfrei úzce i se skupinou, která vozí auty s vozíky materiál přímo na hranice směr Užhorod, odkud pak vše přes spojky míří dále na Ukrajinu do nemocnice Bučač nebo do Kyjeva (Facebook Opava Pomoc Ukrajině), do této pomoci se aktivně zapojuje třeba i starosta Otic Vladimír Tancík. Spolupráce je navázána také s MAS Opavsko (Facebook MAS Opavsko).

Co je aktuálně nejvíce potřeba?

Dobrovolníci uvítají, pokud se do sbírky začlení široká veřejnost. V současné době je největší poptávka po zdravotnickém materiálu, dále mohou lidé nosit karimatky, deky, spacáky, všechny tyto předměty putují rovnou na frontu. V Gottfrei připravují i speciální balíčky pro vojáky. „Jejich součástí jsou základní hygienické potřeby jako zubní kartáček, pasta, dále žiletka, pánský deodorant, tuhé mýdlo, ručníky, ponožky, které jsme dostali jako sponzorský dar od pana Moravce. Vojákům v balíčcích posíláme i rychlé cukry jako hroznový cukr nebo müssli tyčinky,“ vyjmenovává Martina Minařík Pavelková. Dále mohou zájemci nosit i hygienické potřeby pro ženy, dětskou a kojeneckou výživu, pleny, vlhčené ubrousky a trvanlivé potraviny.

Sběrné místo v opavském Gottfrei je otevřeno v pondělí, středu a pátek vždy od 11 do 19 hodin. Doporučujeme sledovat i přímo Instagram či Facebook Gottfrei (stories), případně facebookový profil Martiny Minařík Pavelkové či ostatních zmíněných dobrovolníků. „Jsme na sebe napojeni,“ dodává hlavní koordinátorka sbírky. (ber)

K TÉMATU

Kdo už například daroval materiál do Gottfrei?

Velké díky míří z vnitrobloku Gottfrei také k dárcům, kteří do sbírky přispěli. Ať už jde o jednotlivce, firmy nebo další instituce. „Společnost Ponožky Moravec nám dodala ponožky, které jsou součástí balíčků, jimiž teď zásobujeme vojáky na frontě. Velké množství peřin, polštářů a povlečení přivezla Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Slezská Harmonie nám pak nechala bezplatně vyrobit 210 kusů dek. My jsme sehnali peníze na materiál, oni vše zadarmo vyrobili a k nám přivezli. Sbírky k nám dovezla i společnost Teva, hasiči ze Štáblovic, Základní škola a gymnázium Vítkov, Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava, s nimi nyní spolupracujeme i na sbírkách věcí určených maminkám a dětem na kolejích v Palhanci. Poděkování samozřejmě patří i všem ostatním dárcům, dobrovolníkům, nesmím zapomenout ani na ty z řad mých studentů z umělecké školy,“ vyjmenovává Martina Minařík Pavelková.