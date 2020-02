Poměr cena versus kvalita je podle návštěvníků vyhovující, což nám potvrdila třeba i Petra Urbaníková z Opavy, která na „Vaňkáč“ letos několikrát vyrazila i se svými ratolestmi.

„Na hory jezdíme poměrně často, jednou ročně do Alp, kde se opravdu vyplatí do zimní dovolené investovat a celý týden skipasu vyjde rozhodně výhodněji než někde v České republice. Ale Vaňkův kopec je pro obyvatele opavského okresu myslím slušnou alternativou, pokud se nechtějí pouštět někam dále do Jeseníků nebo Beskyd. Jsem ráda, že skiareál máme, jak se říká, za humny, a jet si zalyžovat můžeme v podstatě i bez předchozího plánování kdykoli chceme,“ říká Opavanka.

Lyžařské podmínky prý podle ní byly na Vaňkově kopci pokaždé, co sem během sezony zavítala, poměrně dobré.

„Mé děti zde v lednu absolvovaly i lyžařský kurz a musím říct, že byly nadšené,“ pokračuje. Cena skipasu je tady podle ní srovnatelná s cenou na horách. „Pokud si ale chceme užít super kvalitního sněhu, je pro nás určitě lepší vyrazit do hor, kde jsou sněhové podmínky lepší a sníh je tam přírodní. Ale jak jsem již zmínila, i přesto, že Vaňkův kopec leží v nižší nadmořské výšce, tak se zde snaží pro hosty udělat asi maximum,“ dodává závěrem.

Na Vaňkově kopci se zatím do konce tohoto týdne ještě stále lyžuje, areál je otevřen od 8.30 do 19 hodin, na jízdné je poskytována sleva. Bližší informace se dozvíte na webu či Facebooku zmíněného ski areálu.