Na kočky a kocoury bude nastražena past v podobě speciální klece, do které se umístí návnada. Ráno a večer se provede kontrola, a jakmile bude odchyt úspěšný, čeká zvíře převoz na veterinu, kde budou kočky ihned sterilizovány a kocouři kastrováni. Pak budou vypuštěni zpátky ven.

„Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná evidence nebo čipování koček, měli by všichni chovatelé a majitelé v oblasti provádění odchytu své kočky zajistit proti volnému pohybu na veřejném prostranství, aby k jejich odchytu nedošlo,“ upozorňuje mluvčí města Kristina Neničková.

Toulavé populace koček budou v hledáčku strážníků do čtvrtka 18. července. Letos se tato akce uskuteční poprvé, v minulém roce byly kočky chytány hned několikrát, a to na různých místech.

„Co se počtu týká, bývá to do desítky. V lokalitách, kde jsme odchyt dříve prováděli, už oznámení o přemnožených kočkách nemáme, takže efekt to nejspíše mít bude,“ přibližuje velitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský.