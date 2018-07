V Hlučíně mají nový jukebox na básně

Na první pohled obyčejná tmavá roura skrývá libozvučné překvapení. Jedná se totiž o tzv. poesiomat, neboli automat na poezii, který je od konce června u Kulturního domu Hlučín.

Podle ředitelky spolku Piano na ulici Petry Miškejové jde o jeden z nejoriginálnějších zásahů do veřejného života, který vede k hlubšímu poznání místa.Foto: Deník/Eliška Pavlíková

Báseň Egona Bondyho Tak jednoho dne nebo Sumec od Jonáše Hájka. To je jen dvojice z dvaceti básní, které nabízí hlučínský poesiomat. Milovníci poezie si u něj mohou postát a poslechnout báseň dle vlastního výběru. Dílo pochází od tvůrce Ondřeje Kobzy, který se dlouhodobě snaží oživovat veřejný prostor českých i zahraničních měst. Spolupracoval na něm s Jitkou Tomsovou a Vítkem Ježkem. Lidé si mohli zařízení v Hlučíně vyzkoušet už loni na festivalu Štěrkovna Open Music, kde mělo úspěch. Vedení města se ho proto rozhodlo použít na oživení nově upraveného prostoru u Kulturního domu Hlučín.

Objekt připomíná hlásnou troubu či gramofon. Funguje jako automat s ovládacím systémem, kde si uživatel navolí báseň k poslechu. Nabídku poezie je možné měnit. „Příště se můžeme rozhodnout třeba pro českou nebo světovou klasiku. Časem se dá poesiomat i přemístit. Budeme reagovat na ohlasy lidí,“ říká tisková mluvčí města Hlučín Ivana Gračková.

Názory oslovených obyvatel Hlučína na nový doplněk města se různí. „Poesiomat se mi nelíbí. Město by se mělo soustředit na to, aby okolí kulturního domu působilo ladně a reprezentativně,“ okomentovala projekt asistentka účetního v Hlučíně Šárka Nováková. Michael Kašný, inspektor kvality pro jadernou energetiku, dodává: „Za mě je to zbytečná věc, ale někomu se to může líbit. Nabízené básně jsou navíc vcelku depresivní. Představoval bych si známější tvorbu, jako Nerudu nebo Bezruče.“

Zástupci města jsou si vědomi toho, že umělecký počin je určen spíše úzkému okruhu zájemců. „Básně současných autorů z Ostravska jistě nepatří k masové kultuře. Některým lidem bude poesiomat jedno, jiní budou nadávat, proč se peníze nepoužily na něco užitečnějšího,“ doplňuje Gračková. Podle ní se ale najde skupina, která projekt ocení. Poesiomat už dnes mají třeba v New Yorku, Edinburghu, Praze, Olomouci nebo Opavě. O jeho zapůjčení se stará spolek Piana na ulici.

ELIŠKA PAVLÍKOVÁ