„Zvažovali jsme, zda službu provozovat sami nebo soukromým subjektem. Nakonec jsme se po několika jednáních rozhodli pro soukromý subjekt, který disponuje oprávněním k provozování taxislužby a má již s touto službou zkušenosti,“ vysvětluje starosta Hradce nad Moravicí Patrik Orlík s tím, že na kvalitu služby bude město dohlížet.

Auto bude zájemce vozit především do zdravotnických nebo sociálních zařízení či na úřady. Nebude ale přepravovat děti do patnácti let a vozíčkáře, kteří nejsou schopni invalidní vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit.

Cestujícího může z důvodu imobility nebo jiného vážného důvodu doprovázet jedna další osoba, která za jízdu platit nemusí. Taxi lze objednat na čísle 604 657 892, provozní doba je od pondělí do pátku od 6 do 15 hodin. Cena za jednu jízdu činí 40 korun a platí se hotově u řidiče. Další náklady pokryje město.

„Z důvodu zachování služby pro co nejvíce občanů může každý cestující uskutečnit nejvýše osm jízd v kalendářním měsíci,“ upřesňuje vedoucí Odboru vnitřních věcí a kultury hradeckého úřadu Jitka Celtová.

Senior taxi bude jezdit nejen v rámci města samotného a jeho částí, ale přepraví osoby z Hradce a všech jeho částí do Opavy a naopak. Stejně tak je přepraví i do Skřipova a zase zpět.