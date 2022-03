Jednou z významných investic, jejíž realizace aktuálně probíhá v Kobeřicích, je výstavba nové sportovní haly – tělocvičny. Práce byly zahájeny už v minulém roce a trvat mají celkem osmnáct měsíců, tedy do února 2023. Ty stěžejní se budou odehrávat letos.

„Tato nová tělocvična bude sloužit výhradně pro sport. Působiště zde najdou jak naše sportovní spolky, tak i veřejnost a samozřejmě zde bude fungovat také škola,“ přibližuje kobeřický starosta Lukáš Kubný.

Nová hala přijde na přibližně čtyřiasedmdesát milionů korun včetně DPH a obec si požádala rovněž o dotaci, konkrétně z Národní sportovní agentury.Okolí kobeřické základní školy ale zaznamenalo větší stavební ruch už v minulém roce. Vedle školy totiž v srpnu vyrostla nová nástavba kotelny. Přístavbou a nástavbou tak vznikla architektonicky velmi zajímavá stavba s dřevěnou fasádou, v září se zde mohla rozjet i výuka. Součástí projektu totiž byla také realizace nové multimediální učebny.

Centrální park v Kobeřicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Oprava bývalého úřadu finišuje

Nejen stavba sportovní haly se v Kobeřicích rozjela v uplynulém roce. Tehdy začala i další velká investice, a to rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu. Samotné opravy Spolkového domu, jak se objekt nově nazývá, už jsou u konce, nyní jej zbývá dovybavit nábytkem tak, aby zde mohl začít fungovat denní stacionář pro patnáct klientů.

Provozovat jej bude kobeřická agentura DomA, zájemci z obce i jejího okolí se již mohou na stránkách www.domakoberice.cz do stacionáře zaregistrovat. Obec získala na tuto modernizaci dvě dotace, třetí dostala zmíněná agentura na dovybavení stacionáře.

„První a třetí nadzemní podlaží bude využito jako denní stacionář. Ve druhém pak vzniknou prostory, které budou využívat naše spolky jako senioři, Slezský svaz invalidů, spolek Čtyřlístek a podobně. Vše tedy bude na jednom místě,“ dodává Lukáš Kubný.

Koncert na pomoc Ukrajině

Charitativní koncert na pomoc Ukrajině. S takovou myšlenkou přišly místní kapely, které v Kobeřicích působí. Muzikanti by sami akci zorganizovali, přičemž vybrané peníze by putovaly na zmíněnou pomoc Ukrajině. Koncert by se mohl odehrát v první polovině dubna, zatím se domlouvají podrobnosti.

Budova bývalého obecního úřadu, nyní opravena jako Spolkový dům.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Možnosti ubytování uprchlíků můžete hlásit na kobeřický úřad

Také v Kobeřicích se po válečných událostech na Ukrajině zvedla mezi občany vlna solidarity. Rada obce schválila finanční dar ve výši dvaceti tisíc korun, který byl poslán na Člověka v tísni. Dalších osmdesát tisíc korun odklepli zastupitelé, tato částka pak putovala na Charitu Hlučín.

„Dále máme nachystány prostředky na to, abychom řešili případné ubytování uprchlíků, a to z dlouhodobého hlediska. Bohužel nemáme k dispozici penzion, ubytovnu, aktuálně není volný ani žádný byt. Je potřeba zajistit nejen dané místo, ale i sociální zázemí. V případě krizového a krátkodobého ubytování lze využít třeba školní tělocvičnu a další prostory, ale dlouhodobý pobyt, to je něco jiného,“ říká starosta Kobeřic Lukáš Kubný.

Pokud by občané Kobeřic chtěli ve svých domech, bytech či pokojích uprchlíky ubytovat, případně jsou-li ochotni darovat postele, matrace, lehátka či lůžkoviny, měli by kontaktovat přímo obecní úřad na email pokladna@koberice.cz nebo na číslech 553 777 205 a 553 777 201.

Rok založení: 1236

Počet obyvatel: 3280

Slavní rodáci:

Josef Otava (1872-1932),

katolický kněz, národní buditel

Alfred Theodor Georg Pohl (1890-1961), teolog

Zajímavosti:

Obec Kobeřice patří k nejstarším obcím okresu Opava. Leží severovýchodně, asi 15 km od Opavy, v oblasti Slezska. Rozlohu má přes 1700 hektarů a půda je využívána hlavně k zemědělským účelům. V severozápadní části katastru obce byl roku 1962 otevřen nový povrchový sádrovcový důl. V rámci vzdělávání je v obci základní škola s tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem.