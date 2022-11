Post starostky obhajovala Monika Brzesková (KDU-ČSL), funkci místostarosty pak Martin Schwarz (Pro Kravaře) a už to vypadalo, že oba zamíří se svými stranami do opozičních řad. Jenže relativně klidné povolební vody rozčeřil začátkem tohoto týdne Alois Hadamczik, lídr strany Za Kravaře prosperující, jehož zastupitelský klub vycouval z původně podepsané koaliční smlouvy, ve které nefigurovali ani lidovci, ani Pro Kravaře.

Nejistota v Kravařích, zastupitelstvo může překvapit, kdo tedy povede město?

Nakonec městu povládne široká koalice. Lidovci, vítěz kravařských voleb, hledali po komunálkách k potřebné většině v jednadvacetičlenném zastupitelstvu dva hlasy, protože sami měli pět mandátů a strana Pro Kravaře, se kterou KDU-ČSL spolupracuje, mandáty čtyři. Hledání to ale bylo náročné a tak se stalo, že koalici poskládal místo Moniky Brzeskové Alois Hadamczik, který se svou stranou skončil ve volbách se čtyřmi mandáty druhý. Smlouvu podepsaly 4. října celkem čtyři uskupení, a to Za Kravaře prosperující, hnutí ANO, Nová Síla Kravař a SPD a zdálo se, že je vymalováno.

Pomohli sami občané?

Jenže KDU-ČSL se rozhodla ještě jednou stranu Aloise Hadamczika oslovit a to přineslo své ovoce. Jak Deníku sdělila Monika Brzesková, bylo to vlastně tak trochu na popud občanů. „Myslím, že nám veřejnost dost pomohla, protože si nejspíše řekli, že práci děláme dobře a když se dostalo ven, jak by to asi mělo po volbách vypadat, tak nám lidé volali, psali, ať to ještě zkusíme změnit. Takže se domnívám, že tam byl tlak na obě strany a nakonec to klaplo,“ svěřila se redakci Monika Brzesková, která tak bude pokračovat v čele Kravař už třetí volební období. A na názor občanů dal podle svých slov i Alois Hadamczik.

Opava má nové vedení, funkce rozděleny, chvílemi bylo na zastupitelstvu dusno

„Je pravda, že se tehdy udělala dohoda, která ale není právoplatná. Když se to ovšem dozvěděli lidé, bylo jich velká spousta, kteří mi volali, psali a když mě potkali, říkali mi, zda to myslím vážně, že mě nevolili proto, abych šel do koalice s někým, kdo totálně bojoval proti Buly aréně. Zvažoval jsem to, navíc lidé také říkali, ať se podívám na to, kolik kdo dostal hlasů a že to přeci nemohu takto nechat. Sdělil jsem tedy lidem kolem mě, protože já mám jen jeden hlas, že do toho nepůjdu a oni se také rozhodli, že názor občanů, který se šířil městem, je správný, protože oni jsou naši voliči,“ vysvětlil změnu svého postoje Deníku Alois Hadamczik a ještě dodal:

„Udělaly to dvě věci, tlak lidí a to, že nás lidovci znovu oslovili. Přeci jen je potřeba si i říci, že Monika Žídková (pozn. red. příjmení Moniky Brzeskové za svobodna), má nějaké jméno, proslavila Kravaře a bylo zapotřebí zvážit situaci, kterou jsme nezvážili v té první vlně.“

Jak jsou rozděleny funkce

Starostkou Kravař se tedy znovu stala Monika Brzesková, kterou zastupitelé stejně jako obsazení dalších postů volili veřejně. Proti byli pouze čtyři z nich, konkrétně tři zástupci Nové Síly Kravař, strany, která byla součástí původně domluvené koalice a jejichž lídryně Sandra Hradilová měla na starostku kandidovat.

A dále byl proti ještě David Bitomský z SPD, jehož stranu potkal stejný osud jako Novou Sílu a tyto dvě uskupení tak skončily v kravařské opozici. Naopak své původní koaliční posty si kromě Za Kravaře prosperující udrželo i hnutí ANO. Post místostarosty obhájil Martin Schwarz.Koalici tak tvoří lidovci, Pro Kravaře, Za Kravaře prosperující a ANO. Dohromady má tato široká koalice ve městě pohodlnou většinu šestnácti hlasů.

Pro Bořka nebylo místo, museli ho utratit. Žirafa je novým obrem muzea v Opavě

„Mám z toho upřímnou radost, protože samozřejmě vždy chcete pokračovat v započaté práci, je tam spoustu projektů, velkých staveb. Máme úplně novou radu, je složena z lidí, kteří v zastupitelstvu působili, ale jsou tam i nováčci, takže je fajn, když je do projektů zasvětíte a bude to mít návaznost a pokračování. Na druhou stranu je dobré, že je koalice hodně široká, protože si moc dobře uvědomuji, že podpora, spolupráce města, by měla být vždy na široké platformě. Těším se na spolupráci všech. I tím, že tam jsou nové tváře, zastupitelstvo se nám obměnilo a zase do toho třeba přinesou jiný pohled. A nám, kteří už tam nějaký ten pátek jsme, tito noví členové například otevřou obzory někam jinam,“ míní Monika Brzesková.

Radních je sedm, kromě Moniky Brzeskové a Martina Schwarze jsou to Sylva Náhlíková, Heribert Sentenský a David Thomas, který nahradil Evu Watzlawikovou, ta se svého mandátu vzdala (všichni tři jsou za stranu Za Kravaře prosperující). Radu pak doplní dva členové z ANO, a to Tomáš Hahn a Iveta Königová.Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Monika Ševčíková a kontrolní výbor povede Sandra Hradilová.