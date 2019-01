Opava – Opavané, kteří rádi plavou, mají smůlu. Alespoň tedy v případě, kdy počasí nepřeje koupání venku. Městský bazén je totiž celé léto zavřený bez ohledu na nepřízeň počasí.

Řadě lidí se to samozřejmě nelíbí. To je i případ čtenáře, který kontaktoval naši redakci.

„Zajímalo by mě, kdy bude opět otevřen městský bazén. Chodím pravidelně plavat, ale počasí mi momentálně příliš nepřeje. Proč není bazén otevřený i v létě pro případ, že koupání venku nebude kvůli počasí možné?“ ptá se Opavan, který si nepřál vystoupit z anonymity, ale jehož jméno je redakci známo.

Jaký je důvod uzavření opavského bazénu, redakce zjišťovala u Technických služeb Opava, s. r. o. „Během letních měsíců, stejně jako každý rok, probíhá povinná údržba všech prostor a technologického zařízení městských lázní. Nová plavecká sezona 2010/2011 bude znovu zahájena 6. září 2010.

Naopak provoz letní městské plovárny bude ukončen dnem 5. září,“ vysvětluje provozně-technický náměstek Technických služeb Opava, s. r. o. Martin Girášek. Nejen z provozního, ale zejména z ekonomického hlediska není podle něj možné zabezpečit provoz obou zařízení, tedy jak městské plovárny, tak městských lázní, najednou.

„Provoz městských lázní, kde by byl zájem o plavání v tomto zařízení, které není klimatizováno, minimální, by byl velice nerentabilní. A to vzhledem ke skutečnosti, že veškeré procesy, jako například filtrace, dohřev vody, úprava vody, dopouštění a vzduchotechnika by musely být po celou tuto dobu bez vypnutí v provozu, aniž by toto zařízení v teplých dnech navštívil jediný návštěvník,“ objasnil.

Obyvatelům Opavy tak nezbývá, než zajet do kravařského aquaparku, nebo na plavání na nějaký čas zapomenout.