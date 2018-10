V Ludgeřovicích shánějí nové strážce přechodů

Obcí poblíž Hlučína v září zacloumal případ sražené dívky, která okolo půl osmé ráno vběhla pod projíždějící automobil. V Ludgeřovicích se tak rozmohla debata o tom co dělat, aby se příště něco takového neopakovalo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Vážná dopravní nehoda se stala poblíž autobusové zastávky v ulici Chovatelská. Devítiletá dívka probíhala mezi vozidly mimo přechod pro chodce tak dlouho, až do ní jedno z aut narazilo.

Po střetu dítě sice bylo při vědomí, ale utrpělo těžké poranění dolní končetiny a muselo být vrtulníkem transportováno do ostravské fakultní nemocnice.

„Stalo se tak mimo přechod, řidič jel povolenou rychlostí do padesáti kilometrů za hodinu,“ komentoval ludgeřovický starosta Daniel Havlík, podle něhož se v obci po nehodě započala diskuse o hlídání přechodů pro chodce v ranních hodinách.

„Řešili jsme to a vyzývali občany, aby šli hlídat přechody. Některé z nich hlídáme po vlastní linii a pokrýváme je pracovníky našich technických služeb. Učinili jsme tak už v červnu prostřednictvím našeho zpravodaje. Zatím se nám ovšem nikdo nepřihlásil. Výzva stále platí,“ pokračoval čelní představitel Ludgeřovic.

I z toho důvodu si jedna z nejlidnatějších obcí v České republice musí zatím pomoci sama.

„Proškolili jsme další dva pracovníky technických služeb, kteří budou tuto činnost vykonávat. Někteří lidé mají představu, že bychom měli hlídat všechny přechody v obci, což je samozřejmě nemožné. Ty, které se však nacházejí v ulicích, kudy projíždí velké množství aut a přechází po nich děti do školy, chceme anebo už je máme zajištěny,“ doplnil Daniel Havlík, jenž ovšem upozornil na jednu důležitou skutečnost.

Ludgeřovice mohou mít klidně stoprocentně naplněny stavy strážců přechodů, s neukázněností chodců však těžko něco udělají.

„Je pravda, že chodci se musí chránit, ne všichni řidiči, kteří Ludgeřovicemi projíždějí, totiž dodržují povolenou rychlost. Na druhou stranu sražená dívka přebíhala cestu tam, kde neměla. S tím jako obec těžko můžeme něco dělat,“ uvedl ještě starosta.

Ludgeřovická nehoda se stala zhruba dva týdny po tom, co v srpnu před koncem velkých prázdnin byly před kulturním domem v nedalekém Hlučíně sraženy podobně staré dívky ve věku jedenáct a třináct let. Obě čekaly, až budou moci přejít přes přechod, muž za volantem fordu Mondeo zastavil, ale řidič náklaďáku jedoucí za ním na to zareagoval pozdě, narazil do osobního automobilu, který to odmrštilo na obě děti. I v tomto případě musel být na místo přivolán vrtulník.