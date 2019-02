„V této souvislosti jsme dospěli k názoru, že můžeme vyřešit též úspory elektřiny pro další budovy v naší správě. Vhodné moderní řešení obecní energetiky jsme našli v podobě mikroelektrárny Wave na obnovitelné zdroje energie,“ říká starosta Mikolajic Martin Krupa.

Tvoří ji kogenerační kotel Wawe na štěpky a palety, který je pilotním projektem výzkumného týmu z ČVUT Praha. Současně představuje i první instalaci svého druhu ve světě.

V Mikolajicích funguje mikroelektrárna, první svého druhu na světě.Autor: Deník / Veronika Bernardová

Od záměru k realizaci vedl dotační titul pro evropské fondy, se kterým obec uspěla a představa tím dostala konkrétní podobu. Komplexní projekt za 4,4 milionu korun získal evropskou dotaci ve výši 3,6 milionu korun a zbytek dofinancovala obec ze svých peněz. Od loňského října působila dokončená mikroelektrárna ve zkušebním provozu až do letošního 20. února, kdy přešla na plný provoz.

„Dosavadní poznatky jsou velmi dobré a cílové úspory se nám už začínají projevovat. Celková životnost projektu je v rozmezí 15 až 20 let s návratností za čtyři až pět let. To znamená, že zhruba deset let bude naše mikroelektrárna výdělečná,“ konstatuje Martin Krupa.