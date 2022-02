Opavská městská část Milostovice spadá oficiálně pod jaktařskou farnost. Nejspíše už někdy na počátku 19. století si zdejší občané postavili vlastní kapli, která však byla v roce 1924 zbourána. To už ale fungovala kaple nová, která stojí dodnes, a to Kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Postavená byla v roce 1901, vysvěcená o rok později. Obec si na stavbu tehdy vzala půjčku, byla zorganizovaná i sbírka za účelem vybavení zařízením a výzdoby kaple.Lidé darovali harmonium, Křížovou cestu a mešní kalich. Sami si tak vlastně kapli postavili i zvelebili.

Mše se zde sloužily pravidelně čtyřikrát do roka. Ještě donedávna se pod kůrem nacházela socha Krista na kříži v životní velikosti, která původně pocházela ze zrušeného dominikánského Kostela sv. Václava v Opavě. Kříž byl do kaple přenesen z kaple staré, ale v 90. letech 20. století se přesunul do opavského Kostela sv. Hedviky.

Během osvobozovacích bojů zasáhl kapli granát. V letech 1965 – 1984 proběhlo několik svépomocných oprav, díky sbírkám se kaple vymalovala, zrekonstruoval se oltář, obrazy Křížové cesty a věž. Střecha se opravovala v roce 1979, o několik let později se kaple dočkala nové fasády. V létě 2000 pak budova prošla na náklady obecního úřadu celkovou rekonstrukcí.

Jenže zub času je neúprosný a střecha milostovické kaple znovu potřebuje opravit. „Střecha a krovy jsou ve velmi špatném stavu, jsou napadeny dřevomorkou. Naštěstí se podařilo zařadit tuto akci do plánu investic Statutárního města Opavy. Oprava střechy kaple pro nás bude v dalším volebním období stěžejní investicí, podobně jako v tomto byla rekonstrukce mateřské školy,“ přibližuje milostovický starosta Kamil Ručil s tím, že náklady se vyšplhají odhadem nejméně na čtyři miliony korun.

Pěchotní srub OP - S - 25, který bývá veřejnosti přístupný jako muzeum.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Milostovský Družstevní lihovar si založili místní zemědělci v roce 1899, aby zde mohli zpracovávat vypěstované plodiny. Zdejší mateřská škola vznikla kdysi právě pro děti zaměstnanců lihovaru. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn a přešel pod firmu Slezské škrobárny a lihovary. Divoká devadesátá léta byla divoká i pro samotný lihovar, pěstitelská pálenice pro občany tady ale fungovala ještě za minulého režimu. Po revoluci už objekt jen „přežíval“, až do roku 1996, kdy šel podnik do likvidace. Většina budov bývalého lihovaru už je dnes zbourána. Demolován byl i komín, kdysi dominanta zdejšího areálu. V budovách, které zůstaly, je dnes prodejna a sklady podlahových krytin.

Památník Vincence Praska.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

V Milostovicích je k vidění pomník významného rodáka Vincence Praska, prvního ředitele Českého gymnázia, na jehož rodném domě je umístěna pamětní deska. Milostovice a jejich okolí lákají k pěším procházkám i cyklovýletům. Na své si přijdou i příznivci historie, protože opavský Klub vojenské historie v Milostovicích spravuje plně vybavený pěchotní srub OP – S - 25. Konají se zde i prohlídky, zavítat sem můžete po předchozí domluvě. Na „střeše“ pěchotního srubu se nachází také jedna z planet opavského Modelu sluneční soustavy, a to Uran, která je veřejnosti volně přístupná.

„V zimním období bych pozval návštěvníky do našeho kulturního domu, kde máme na zdi vyvěšenu velkou historickou divadelní oponu namalovanou neznámým autorem dle motivu obrazu Adolfa Liebschera – Kde domov můj. Objevili jsme ji před lety při úklidu v dost špatném stavu a nechali ji zrestaurovat.“ prozrazuje starosta Milostovic Kamil Ručil.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Informace o obci

Milostovice se nachází asi 5,5 kilometru severozápadně od Opavy a jsou její městskou částí. Působí zde řada spolků - dobrovolní hasiči, tělovýchovná jednota, myslivci i Klub vojenské historie. Je zde mateřská škola, kulturní dům, knihovna, dvě sportovní hřiště, kaple sv. Cyrila a Metoděje a v okolí několik vojenských bunkrů, včetně vybaveného pěchotního srubu, o který se starají členové Klubu vojenské historie.

Milostovice

První písemná zmínka: 1255

Počet obyvatel: 284

Významné osobnosti:

Vincenc Prasek – historik

Zajímavosti:

V roce 1899 byl v Milostovicích založen zemědělský družstevní lihovar pro Milostovice a okolí, který zpracovával brambory a jiné škrobnaté suroviny na líh. Po 2. světové válce byl lihovar znárodněn a včleněn pod firmu Slezské Lihovary, n.p.