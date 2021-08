Lidé mohou pohodlně absolvovat cestu z Oldřišova až po konec cyklostezky na hranici katastru se slezskou metropolí. Ale dvoukilometrová polňačka už rozhodně kýžený komfort nenabízí.

Za prvé nemá zpevněný povrch, za druhé je po deštích plná kaluží a bláta z přilehlých polí. „Na kole jsem skoro pořád, na „Prajzské“ je spousta cyklostezek a je to super. I trasu mezi Opavou a Oldřišovem samozřejmě využívám a je pravda, že stav opavské části je špatný.

Na té oldřišovské potkávám i inline bruslaře, ti by mohli dojet klidně až do Opavy, ale za současné situace opravdu ne, muselo by se to opravit. Když hodně zaprší, je bahno sice i na oficiální cyklostezce, protože kolem jsou pole, ale to nic nemění na tom, že ten úsek do Opavy by si nový povrch zasloužil,“ sděluje nám své dojmy cyklista Martin Tomášek.

Náměstek: úseky nelze srovnávat

Zeptali jsme se proto na opavském magistrátu, jestli existuje nějaká šance na rekonstrukci povrchu cesty. Počítalo se s ní vůbec už na úplném začátku plánování oldřišovského úseku? Odpověděl nám náměstek primátora Michal Jedlička.

„V době, kdy Oldřišov svůj nový úsek budoval, nevím o žádném městském plánu k opravě našeho úseku. Bylo to v období, kdy přišlo na opavskou radnici nové vedení a nebylo zřejmě nachystáno našimi předchůdci nic takového. Oldřišovský a opavský úsek nelze srovnávat. Ten oldřišovský vznikl jako nová komunikace s dimenzí jen pro cyklodopravu. Zmiňovaná opavská část ale slouží mimo jiné i pro pojezd a obsluhu polí, tedy pro těžkou zemědělskou techniku,“ konstatuje náměstek.

Reálnější jsou jen opravy výtluků

Pokud najde projekt rekonstrukce v Opavě podporu, mohl by se podle Michala Jedličky začít realizovat příští rok. Ale jásání možná není úplně na místě, protože by se nejspíše jednalo jen o opravu výtluků a nejvíce poničených míst a ne položení nového koberce.

„Pokud se najdou finance na celý povrch, o to lépe. Jestliže se rozhodneme vyspravit opavskou část na potřebnou vysokou únosnost, bude se jednat o investice v řádu nižších jednotek milionů, což není zcela reálné. Budeme-li uvažovat pouze o lokální výspravce celého úseku, mohl by být náklad řádově nižší a uživatelský komfort pro cyklisty přitom značně vyšší než doposud. Dá se tedy předpokládat, že se město vydá spíše tímto směrem,“ dodává.