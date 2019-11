Pilotní projekt ve formě seniortaxi už schválilo vedení města a od 1. dubna příštího roku jej spustí MDPO. Na začátku se počítá s jedním vozem, který už je nyní v majetku dopravního podniku a prozatím slouží jako vůz firemní. Vše bude založeno na objednávkovém systému.

„Bude to fungovat tak, že dotyčný senior se zaregistruje v našem předprodeji jízdenek na Horním náměstí. Tamní pracovnice s tím již počítají. Člověk přijde, ony jej zaevidují, že například má nad sedmdesát let, má průkazku ZTP a podobně. Pak už stačí jen zavolat, my se podíváme do databáze, zjistíme, že tam ta konkrétní osoba je a může se hned objednat na určitý termín,“ vysvětluje ředitel MDPO Pavel Gebauer.

Provozní doba seniortaxi ještě není přesně stanovena, nejspíše to však bude ve všední dny od 6 do 16 hodin. Zájemci se mohou svézt třeba do nemocnice, ke svému lékaři nebo na úřady. Naopak za účelem nákupů nebo posezení s přáteli služba sloužit nebude. „Uvažovali jsme nad tím, ale poté jsme tuto možnost zavrhli proto, že by se mohla zneužívat,“ pokračuje. Vzápětí jej ještě doplňuje dopravně-technický náměstek MDPO Jan Štěrba: „Aby taxi ke své potřebě nezneužívali ti, kteří ještě mohou používat městskou hromadnou dopravu.“

Červený automobil bude opatřen i speciálním polepem. Pohybovat se bude po území Opavy, čili nejen po městě samotném, ale i v městských částech. Jedna jízda by měla cestujícího vyjít na 25 – 30 korun, toto ještě není definitivně stanoveno. Vůz disponuje i větším kufrem, takže může přepravovat třeba i vozíčkáře. Avšak pouze takové, kteří z vozíčku budou umět vstát, posadí se do auta a vozík se poté složí do kufru. Zaměstnanci MDPO, kteří budou seniortaxi řídit, budou muset mít taxikářské zkoušky. „Zatím počítáme s jedním vozem. Pokud zjistíme, že objednávková činnost už je na čtrnáct dní a déle obsazena, automobily bychom navýšili,“ říká Jan Štěrba.