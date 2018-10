V Opavě byli představeni noví policisté

Opavský kostel svatého Václava se ve čtvrtek stal dějištěm slavnostní akce, při níž proběhlo setkání s novými a oceněnými policisty z Moravskoslezského kraje.

Představení nových policistů v Opavě.Foto: Policie ČR

Jednalo se celkem o sedm nových policistek a čtyřicítku policistů. Všichni jednohlasně složili slib.

Příkladem nováčkům mohli být jejich kolegové, kteří jsou ve službě už třicet a více let. Také na ně se během programu nezapomnělo a získali ocenění. Vyzdvihnutí si zasloužili i policista Petr Schovajsa s Vladanem Charvátem, který byl v danou chvíli na blízku. Oba společně zachránili lidský život. Během letošního srpna na Karvinsku havaroval řidič osobního vozidla a sjel do rybníku. Kolem projížděl Petr Schovajsa, když se vracel ze služby. On a Vladan Charvát se vrhli do vody a z převráceného automobilu vyprostili zaklíněného řidiče. Jejich statečnost ocenil ředitel krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel, a to konkrétně poděkováním a darem.