Ještě dodejme, že volební účast ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 byla v Opavě 57,73 procent, v celém opavském okrese pak činila 60,11 procent.

Volby do poslanecké sněmovny v Opavě. ZŠ T. G. Masaryka. Opava, 8. 10. 2021 | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.