Dotkne se to trolejbusové dopravy. Od pondělí 20. prosince do pátku 31. prosince pojedou v pracovní dny trolejbusové linky v režimu letního jízdního řádu. Při pohledu do klasického zastávkového jízdního řádu se letní provoz nachází ve třetím, tedy žlutém sloupci.