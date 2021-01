Při žádosti o dotaci na kompostéry dostal odbor životního prostředí magistrátu skvělý nápad, jak zabít jednou ranou hned dvě mouchy.

Boxy na knihy již slouží také v jiných místech Česka. Tento funguje v Náchodě. | Foto: Archiv MěÚ Náchod

„Ve výzvě operačního programu Životní prostředí jsme našli možnost, jak předcházet vzniku papírového odpadu. Spojili jsme se s Knihovnou Petra Bezruče a žádost jsme rozšířili o nákup boxu na darované knihy. Vycházeli jsme z toho, že hodně lidí s nadbytkem knih neví, co s nimi a odmítají je dávat do sběrny papíru. Naše žádost byla schválena a z evropských peněz na ni dostaneme pětaosmdesát procent financí. Box na knihy by měl podle předpokladu stát na svém místě u Knihovny Petra Bezruče někdy na přelomu února a března,“ uvádí vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Jiří Vaníček.