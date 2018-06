V Opavě se opět ztratíte v kukuřičném bludišti

Netradiční zážitek nabízí kukuřičný labyrint v Opavě, který byl otevřen na ploše 1,5 hektaru. Ve slezské metropoli vyrostl už podruhé

Cesty v opavském kukuřičném labyrintu jsou dlouhé přibližně tři a půl kilometru.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Zatímco loni lidé bloudili v lokalitě na svaté Anně, nyní se mohou v kukuřici procházet v poli za městem ve směru na obec Slavkov. Bludiště provozuje společnost Fit Jump, která jich letos napříč celým Českem postupně otevře dvanáct. To opavské je jediné v Moravskoslezském kraji. V loňském roce přitom vyrostl obří labyrint i v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku. „Byl to prvotní a průzkumný rok. Letos jsme volili místa, kde byl zájem, kde se nám podařilo dohodnout se zemědělcem a nepotýkali jsme se s jinými problémy. Jde tedy o více faktorů, které ovlivnily místa pro bludiště,“ vysvětluje Jitka Janichová z Fit Jumpu. Při rozhodování, jestli bude v Opavě letos bludiště znovu otevřeno, hrál městu bezesporu do karet fakt, že loni do něj zavítalo asi sedm tisíc návštěvníků.

„Opava se rovnala i krajským městům a na Moravě měla druhou největší návštěvnost. Navíc tamní bludiště patřilo k nejhezčím vůbec,“ konstatuje Jitka Janichová. Pokud jste nedočkaví a prahnete po adrenalinu ve vysoké kukuřici, návštěvu pro jistotu ještě odložte. Kukuřice je totiž zatím vysoká jen kolem jednoho metru, dvou metrů by však v závislosti na počasí mohla dosáhnout možná už během jednoho týdne. Kromě samotného toulání a hledání cesty ven ale skýtá labyrint také naučné prvky pro děti i dospělé a zapojit se můžete i do Mistrovství v bloudění. Bludiště je oproti tomu loňskému větší, složitější a jiná je i hra pro děti. V červnu je otevřeno od pondělí do pátku od 14 do 20, o víkendech od 9 do 20 hodin. Přístupné ale bude po celé prázdniny i během září. Další informace o opavském labyrintu lze najít na www.kukuricaci.cz.