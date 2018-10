V Opavě se rýsuje spolupráce dosavadní opozice

Podstatnou část minulého volebního období figurovalo ANO 2011, ODS, Piráti a Občané městských částí Opavy (OMČO) v opozici. Nyní vše nasvědčuje tomu, že by tyto čtyři subjekty mohly podepsat koaliční smlouvu a následující čtyři roky vládnout Opavě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Vítězné hnutí ANO 2011 získalo ve volbách 10 mandátů, druhé sdružení ODS, TOP 09, Soukromníků a nezávislých kandidátů obdrželo 6 křesel a třetí Piráti a Opavané mají 5 zastupitelů. Dohromady by v 39 členném opavském zastupitelstvu disponovali celkem 21 hlasy, což je těsná většina.

V pondělí večer proběhlo první oficiální setkání ANO 2011 s vyjednávacím týmem ODS, Pirátů a přizváni byli také právě OMČO. Kandidát na post nového opavského primátora Tomáš Navrátil (ANO 2011) hodnotí schůzku velmi pozitivně.

„Setkání bylo příjemné i proto, že se známe z opozice. Stanovili jsme si společné vize a řekli jsme si, jak by to mohlo fungovat. Jednotlivé strany přednesly návrhy spolupráce. Nyní jsme si dali prostor pro jakési vstřebání informací. Další jednání by mělo proběhnout v pondělí 15. října. Nicméně společná koalice je na dobré cestě,“ prozradil Tomáš Navrátil.

ANO 2011 už dříve deklarovalo, že je připraveno oslovit i další strany napříč politickým spektrem. V úterý se tak měl vyjednávací tým hnutí sejít se Změnou pro Opavu, která byla součástí dosavadní opavské koalice.

„Hledáme průsečíky v programech, chceme se bavit i s ostatními. Rád bych v rámci dlouhodobé strategie vytvořil co nejširší koalici. ČSSD jsme zatím ještě neoslovili,“ konstatoval v úterý dopoledne Tomáš Navrátil.