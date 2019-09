O tom, že Opavané mají burčák rádi, svědčí možná i fakt, že se v pátek uskuteční už čtvrté pokračování oblíbené Burčákové stezky. Smysl této příjemné akce je poměrně jednoduchý, spojíte totiž procházku po centru a jeho blízkém okolí s ochutnáváním lahodného burčáku. Do letošního ročníku se zapojilo celkem čtrnáct provozoven a organizátoři znovu kladou důraz hlavně na kvalitu nabízeného nápoje.

„V Opavě jsou už tyto akce poměrně známé, nejde jen o Burčákovou stezku, ale i o vinné stezky a podobně. Dostaly se časem do povědomí nejen návštěvníků, ale i samotných provozoven, které se nám samy dopředu i hlásí. Myslím, že bychom jich byli schopni zapojit i více než letošních čtrnáct, ale na druhou stranu je to stezka a daná místa by měla být zhruba v jedné lokalitě a jejím okolí,“ říká jeden z organizátorů akce, Jan Černý z Opavského Slezska.

Aby se mohl nějaký podnik do programu zapojit, musí garantovat, že bude návštěvníkům nabízet skutečně jen pravý moravský burčák. „Samozřejmě že například vinotéky mohou mít ve své nabídce také částečně zkvašený mošt, avšak v rámci stezky musejí prezentovat právě burčák,“ vysvětluje Jan Černý a dodává, že na letošním ročníku nebude chybět a velmi se těší. Projít si opavskou stezku mohou lidé od 16 do 22 hodin.

Pohled do mapy aneb které opavské provozovny se letos zapojily?

Evžen Jazz Café Club, Beethovenova ulice

Restaurace KATERAIN, Ratibořská ulice

Kavárna Obecního domu, Ostrožná ulice

Mincovna, náměstí Republiky

Bar Myslivna, Masarykova ulice

Naše vinotéka, Olomoucká ulice

Vinotéka U Sudu, Hrnčířská ulice

Trap Music Bar, Lepařova ulice

Květ lotosu, Hrnčířská ulice

Vitaminátor, Nákladní ulice

Kavárna a bar Efco, Masařská ulice

Vinotéka Rybářská, Rybářská ulice

Vinárna U Přemka, Solná ulice

Vinotéka U Čárečky, Krnovská ulice

Burčák pod pokličkou



Jako burčák označujeme částečně zkvašený mošt z plodů vinné révy, jedná se o meziprodukt při výrobě vína. Označení burčák ale může nést pouze produkt vyrobený z hroznů, které vyrostly výhradně na tuzemských vinicích. Český vinařský zákon také stanovuje, že burčák se smí prodávat jen v období od 1. srpna do 30. listopadu, obsah alkoholu bývá zhruba mezi jedním až sedmi procenty. Pokud vás prodejci lákají na částečně zkvašený hroznový mošt, dopřáváte si sice také burčák, ale nesmí se tak nazývat. Důvod? Částečně zkvašený hroznový mošt byl totiž vyroben z hroznů, jejichž původ není v České republice, ale třeba na Slovensku nebo v Maďarsku.