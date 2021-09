S realizací nové kolonie přitom přišlo na sklonku minulého volebního období v roce 2018 ještě předchozí vedení slezské metropole, které zahrádkářům nové pozemky slíbilo. Lidé natěšeně vyplňovali dotazníky, v nichž vyjadřovali svůj zájem.

Jenže po volbách se na Hlásce objevily nové tváře a ukázalo se, že plán na stavbu osady má zásadní trhliny, protože neexistovala studie, ani projekt.

Geologický průzkum pak navíc odhalil, že v oblasti není skoro žádná podzemní voda. Radnice pak zvažovala, že by kolonii postavila na úplně jiném místě.

„To ale v rámci možností Opavy není jednoduché,“ konstatovala letos na jaře Lada Dobrovolná z tiskového oddělení magistrátu. Druhou možností bylo, že by se město přeci jen pustilo do výstavby na svaté Anně, avšak musela by se vybudovat přípojka vody, čemuž se radnice chtěla původně vyhnout. Toto řešení by navíc bylo i finančně náročnější.

Město tedy opět začalo zjišťovat, jestli by Opavané měli o zahrádky pořád zájem s tím, že magistrát by je na své náklady vybudoval a poté lidem prodával.

„Přihlásilo se celkem 220 zájemců, radnice tak dala výstavbě zelenou. V této chvíli pověřila odbor investic, aby zadal přípravu projektu,“ řekla Lada Dobrovolná a dodala: „Samotná stavba, pokud bude podpořena budoucím vedením města, bude realizována nejdříve v roce 2023.“

Zájemci nyní nemusejí podnikat žádné další kroky, nemusí se nikde registrovat. O dalším postupu je bude radnice informovat, ať už ve svém zpravodaji nebo na webových stránkách.