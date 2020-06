Rychlý přesun z bodu A do bodu B, šetrný k životnímu prostředí. Takto se mohou pohybovat zájemci od poloviny letošního března po Opavě. Jako dopravní prostředek jim poslouží kolo, konkrétně od společnosti Nextbike. Bicykly jsou zaparkovány na třiceti místech ve městě a je jich celkem přes devadesát. Start této novinky byl podle Anny Sotolářové z tiskového oddělení magistrátu ovlivněn koronavirovou pandemií.

„Ovšem popularita půjčování stále roste. Dostáváme se k celorepublikovému průměru, kdy každé kolo je denně půjčováno třikrát až čtyřikrát. Nejčastěji si je uživatelé, kterých se v Opavě zaregistrovala tisícovka, půjčují na dobu do patnácti minut,“ přibližuje. Do pedálů přitom Opavané šlapou nejraději v podvečer.

Jak již bylo řečeno, ve městě je třicet stanovišť. Jako poslední přibylo minulý týden jedno v Městských sadech u koupaliště a ještě u sádráku u tamní restaurace. Nejfrekventovanějšími stanicemi, odkud si lidé kolo nejčastěji půjčují a zároveň je sem i nejčastěji vracejí, je turistické infocentrum na Horním náměstí, Ptačí vrch, nádražní stanice Opava východ a v permanenci jsou i stojany u obchodního centra Breda.

V terénu jsou technici

Všechna kola jsou denně dezinfikována. Na to, aby se nehromadila na jednom či dvou místech a jinde by naopak nebylo k dispozici třeba ani jedno, dohlíží společnost Nextbike. „Kontrolu provádíme každý všední den. Ve výjimečných případech jsou technici připraveni vyjet i o víkendu. Kola jsou převážena tak, aby byla rozdělena rovnoměrně,“ vysvětluje obchodní ředitel firmy Nextbike Lukáš Luňák. K jednoduchému zapůjčení kola potřebujete pouze chytrý telefon a v něm stáhnutou aplikaci. Do patnácti minut můžete jezdit zadarmo, dalších započatých šedesát minut stojí 20 korun a za každých dalších třicet minut se vám také odečte 20 korun. Maximálně však 150 korun na den.

Vypálený zámek a sprosté nápisy

A stala se už kola v Opavě terčem vandalů? Odpověď nám opět poskytla Anna Sotolářová. „Setkali jsme se se dvěma „útoky“ na kolo. V prvním případě bylo jen popsáno vulgárními nápisy. V tom druhém se pak někdo snažil odstranit zámek, a to vypálením. Ovšem když to nenechavci „blaflo“, tak se pravděpodobně lekl a nechal kolo být. V obou případech firma provozující sdílená kola za bicykly dodala náhradu,“ popisuje.

To v Hlučíně, kde bikesharing odstartoval letos 2. března, se podle mluvčí města Kristiny Neničkové ještě s žádnými prohřešky či přestupky v souvislosti s koly nesetkali. Ve městě je pět stanovišť a pětadvacet kol. Nejčastěji mizí kola ze stojanů na Mírovém náměstí, Hlučínském jezeře a také na Rovninách.