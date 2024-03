Zajímavý měsíční program připomínající Den Země čeká na diváky v Opavě, kteří jej mohou zažít na několika akcích věnovaných životnímu prostředí.

Den Země v Novém Jičíně. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Nejvíce bude svátek Země rezonovat během oslavy na náměstí Osvoboditelů v neděli 21. dubna. Bohatou nabídku aktivit zde připravily nejen místní školy, ale také včelaři, zahradníci, lesníci nebo třeba přírodovědci, svůj program představí záchranné stanice i odpadáři.

Děti potěší řada tvůrčích dílniček, pokusy a soutěže, stloukání hmyzích hotelů, výroba ozdob a hudebních nástrojů z přírodnin, ukázky řemesel či prohlídky popelářských vozů. Dospělí mohou navštívit poradnu odboru životního prostředí a odborníky z praxe. Na pódiu vystoupí dětské taneční a pěvecké soubory. Chybět nebudou domácí dobroty a výrobky místních producentů.

Vítězství v žákovské zemědělské soutěži zůstalo na Opavsku

Speciálně pro děti je určen swap hraček, který pořádá CZŠ sv. Ludmily. Děti mohou na jejich stanoviště donést hračku nebo stavebnici, se kterou si už nehrají, ale stále je pěkná, funkční a někomu může udělat radost. Za ni si pak mohou vybrat hračku jinou, případně si další za symbolický příspěvek koupit. Výtěžek a zbylé hračky budou předány humanitární organizaci ADRA, která pomáhá lidem v nouzi.

Den Země v Opavě 2024.Zdroj: magistrát města

Na oslavě odstartuje nová opavská hledačka neboli questing, která vychází z právě aktualizované Ekomapy. Úkoly vás zavedou k místním producentům, opravnám a bazarům ve městě. Trasa odstartuje na stanovišti organizace Za Opavu, kde budete moci do připravené mapy města přidat své body anebo se vyfotit ve fotokoutku.

Letošní program na náměstí navíc rozšíří i akce zaměřená na recyklaci elektra. Každý, kdo na místo donese drobný vysloužilý elektrospotřebič, za něj získá malý dárek od společnosti Elektrowin. Děti si mohou zasoutěžit na nafukovadle, zatímco pro dospělé jsou připraveny užitečné informace.

Opavsko má výjimečné pedagožky, dostaly ocenění

„Aktuální ožehavé téma změn počasí a klimatu probereme s odborníky České televize, meteorologem Michalem Žákem a publicistou Danielem Tichým. Ti ve svých dokumentárních sériích mapují dopady změn klimatu a úspěšná řešení z energetiky, dopravy, zemědělství či odpadového hospodářství,“ vyzdvihla Kateřina Durčáková, koordinátorka EVVO odboru školství opavského magistrátu s tím, že při besedě v Knihovně Petra Bezruče se budou společně hledat odpovědi na otázky, jaké výzvy nás čekají a proč je tak složité předpovídat počasí.

Zachtělo se jim starožitností ve Vítkově. Recidivisté skončili brzy ve vazbě

Zájemce čeká také několik exkurzí – za obojživelníky na Raduňský mokřad, za ptáky do Městských sadů, a nejen za rostlinami do přírodní rezervace Hvozdnice. Zvláště pro rodiny s dětmi je připravena badatelská přírodovědná výprava do okolí Stříbrného jezera. Své brány pro návštěvníky otevře Čistírna odpadních vod a třídicí linka odpadů v Technických službách.

Oblíbená stezka Střediska volného času v parcích v centru města se letos zaměří na hrdiny pouští a hor – velbloudy a lamy, kteří lidem pomáhají přežít v extrémních podmínkách. Základní škola B. Němcové zve děti na průzkum světa hmyzu pod našima nohama. A v Mateřské škole Šrámkova budou předškoláci se svými rodiči snít svůj tropický sen – výtěžek z akce věnují na chov želvy v ZOO Ostrava.