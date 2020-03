Podobně jako v jiných městech v České republice se také ve slezské metropoli konala bezpečnostní rada města, a to kvůli šíření koronaviru. Na Hlásce se kromě členů bezpečnostní rady sešli i zástupci hasičů, záchranářů, hygieniků, Slezské nemocnice, Psychiatrické nemocnice, městské policie, technických služeb a třeba i lékařů.

Veškeré informace o koronaviru v souvislosti s Opavou budou uveřejňovány ve zvláštní sekci na webu města.

„Reagovali jsme na závěry bezpečnostní rady kraje, ze které vzešla nějaká doporučení. A také my v rámci města jsme vydali opatření. K těm tvrdším patří okamžité zrušení plaveckých výcviků dětí mateřských a základních škol. Vydali jsme doporučení, že zaměstnanci města či jeho organizací by neměli vyjíždět na služební cesty nebo na dovolené do nejvíce zasažených lokalit v zahraničí,“ přibližuje primátor Tomáš Navrátil s tím, že důležité je hlavně zachovat klid a nešířit paniku.

Kromě toho se rozhodlo o vyhlášení zákazu návštěv v domovech pro seniory, návštěvy už nesmí ani do Slezské nemocnice a ani za pacienty staršími 65 let do Psychiatrické nemocnice. Školáci nemohou jezdit na lyžařské nebo jiné zájezdy mimo Českou republiku. Kdo pobýval hlavně v Itálii, má po návratu domů kontaktovat hygienickou stanici.

Městské veřejné toalety čeká ještě intenzivnější dezinfekce, stejně tak trolejbusy a autobusy městského dopravního podniku.

Primátor dále doporučil organizátorům akcí, aby ty nad 500 osob raději zrušili. „Ale je to jen naše doporučení, nicméně to necháváme na nich,“ řekl. Týká se to třeba i sportovních utkání, na která chodí větší množství lidí. Kulturní festival Další břehy, který startuje 30. března, by ohrožen být neměl.