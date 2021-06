Zrekonstruovaná konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie se po více než dvou letech oficiálně otevírá pro věřící. Stane se tak v sobotu 12. června bohoslužbou v 10 hodin.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě obnovuje bohoslužby. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Po mši budou připraveny komentované prohlídky chrámu v doprovodu opavských historiků a památkářů, přichystáno bude i venkovní setkání s občerstvením pro veřejnost. „Původní plány na otevření v listopadu nám překazila protikoronavirová opatření, ale teď věřím, že posunout vše bylo šťastné rozhodnutí, protože opatření ustupují a my chceme otevření opravené konkatedrály udělat jako poděkování pro věřící farníky i veřejnost a vůbec pro všechny, kdo nás při opravách podporovali, ať už finančně či jiným způsobem. Bez lidí by to prostě byla škoda,“ uvedl děkan Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava Jan Czudek.