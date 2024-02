Prvním z těchto projektů je program Motivátor, realizovaný v detenčním ústavu a díky norským financím se v roce 2023 opravily prostory pro jeho zajištění. Od té doby probíhá program pod vedením odborných pracovníků, školených v Norsku, v moderně vybaveném terapeutickém centru.

Opravené prostory však nemusí sloužit pouze pro činnosti tohoto programu, jsou vhodné i pro další aktivity chovanců v ústavu. Provedenými stavebními úpravami a materiálovým vybavením byla celkově zvýšena úroveň pracovního prostředí, ve kterém se terapeutický tým chovancům věnuje. To přispívá ke snížení negativních dopadů věznění i k motivaci chovanců pracovat na sobě během výkonu zabezpečovací detence.

Druhým projektem je rekonstrukce ústavního hřiště v areálu Detenčního ústavu. Upravené prostředí bude ústav používat k terapeutickým činnostem s chovanci. Odborný personál může při své práci s vězněnými osobami využít prostory hřiště, travnaté plochy, pergoly nebo skleník a pozitivně tím působit na chovance. To přispěje k výraznému zvýšení motivace pro případnou změnu zabezpečovací detence v ústavní ochranné léčení.

Třetím a posledním projektem je zpracování manuálu pro výkon ochranných léčení ve výkonu trestu odnětí svobody a vybudování venkovní terapeutické zóny pro práci s odsouzenými ve specializovaných oddílech. V této zóně bude možné zajišťovat léčebně terapeutické aktivity ve venkovních prostorách objektu věznice na Olomoucké ulici. Využívaná bude například k pracovní terapii, relaxaci, uvolnění negativních pocitů i odbourávání stresu. Tomu všemu venkovní prostředí pomáhá a současně využívá též léčivý vliv přírody na člověka. Natáčecí štáb získal v opavské věznici materiál, ve kterém budou jednotlivé projekty prezentovány jak ze strany zaměstnanců, kteří v rámci programů pracují, tak samotnými chovanci a odsouzenými, kteří těmito programy prošli.

Opavská věznice je už více než stoletá a je rozdělena na ženskou se sídlem v Olomoucké ulici a mužskou v Krnovské ulici, kde se nachází i detenční ústav. Moderní vězeňská éra začala v Opavě rokem 1888, kdy byl objekt v Olomoucké ulici uvedený do provozu. Věznice nebyla trestnicí a vězňové v ní vykonávali nepodmíněný trest v maximální délce tří let. Mladiství odsouzenci do osmnácti let byli přitom od dospělých důsledně oddělováni.