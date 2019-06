Novou fasádu bude mít Základní škola (ZŠ) Boženy Němcové a ZŠ Ilji Hurníka, což město vyjde asi na 24 milionů. Opravovat se budou obě budovy ZŠ T. G. Masaryka v Mírové ulici, u první s číslem popisným 35 se za 7,7 milionu vymění okna, objekt v Mírové 33 získá za 18,3 milionu nejen nová okna, ale i střechu a fasádu.

Novotou zazáří i obvodový plášť budovy Mateřské školy Havlíčkova, což magistrát vyjde téměř na 5 milionů. 4,5 milionu pak poputuje do MŠ v Milostovicích, kde dojde k opravě fasády, elektroinstalace, výměně oken i pořízení nových plynových kotlů.

Velká rekonstrukce za skoro 40 milionů probíhala od loňského léta na ZŠ Otická, škola dostala novou fasádu, okna, střechu, kompletně se zrenovovala kotelna a vznikl nový gymnastický sál včetně šaten a sociálního zařízení.

Interiéry škol budou na začátek nového roku připraveny, stavební ruch bude v září či říjnu pokračovat ještě na fasádách, avšak k narušení chodu škol by dojít nemělo. „Výjimkou je rekonstrukce v Mírové 33, kde se ve vnitřních prostorách bude částečně pracovat ještě zhruba do půlky září. Celá akce bude hotová do konce listopadu,“ říká mluvčí města Lada Dobrovolná.