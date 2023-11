V pořadí osmý ročník Kabelkového veletrhu Deníku nabízí zájemcům možnost získat kabelky za symbolické ceny a pomoci tím patnáctiletému nemocnému chlapci. Jeho rodina využije peněžní prostředky na rehabilitace, které hoch musí pravidelně absolvovat.

Kabelkový veletrh Deníku v OC Breda, 11. listopadu 2022, Opava | Video: Veronika Bernardová

Kabelkový veletrh se uskuteční v pátek 24. listopadu od 16 hodin v prostorách opavského Obchodního centra Breda & Weinstein. Zájemci mohli darované kabelky nosit na sběrná místa na Opavsku.

Velké množství se jich vybralo na opavské Střední zdravotnické škole, kde se do akce zapojily studentky a rozšířili povědomí o akci nejen po škole, ale také u svých kamarádů nebo ve Slezské nemocnici.

Internetová dražba na pomoc Dominikovi skončila

Poděkování patří i další sběrným místům - Slezskému divadlu, Obci Bolatice, Svatebnímu salonu Ariana v Opavě Kateřinkách a prodejně La Gabriella na Ostrožné ulici v Opavě. Dárci, kteří do nich své kabelky nestihli dodat, je mohou přinést ještě v pátek od 9 do 13 hodin přímo do Obchodního centra Breda & Weinstein.